حلم السلام أم تقويضه

ما إن ابتدأت العملية السياسية بين أطراف عربية وإسرائيل مطلع 1974.. إذ حركتها أقرب ما تكون إلى دبيب السلحفاة.. ما بين مؤيد لها أو متحفظ عليها.. ناهيك عن بطء إيقاع الوسيط الأميركى الذى احتكر لأسبابه كل الأساليب الإجرائية للتسوية لنحو خمسين عاماً ونيف، راهن خلالها العرب «المعتدلون»- الأعلى صوتاً- على وعود رؤساء أميركيين دون غيرهم من الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة بالصراع فى الشرق الأوسط، منذ «نيكسون» 1974 إلى «كارتر» 1980.. وأخيراً إلى «ترامب» 2017، حيث أبصارهم شاخصة فحسب نحو تأمين «اللوبي» لمراكزهم الرئاسية المزعزعة.. تحول بينهم وبين الضغط على إسرائيل تنفيذاً لقرارات دولية، وإذ سرعان ما يطاح بهم خلال شهور طالت أم قصرت، إيذاناً بعودة العملية السياسية إلى المربع رقم واحد من جديد، على النحو المشهود باستقالة «نيكسون» إلى عدم انتخاب «كارتر» لفترة ثانية.. وليس آخراً عن معلومات تفيد بإقصاء «ترامب»- يفندها الأخير- ما يحيط بالغموض تفعيل كل الصياغات الدبلوماسية التى تراضى بشأنها المجتمع الدولى لأجل تسوية الصراع، ما يدعو ملك الأردن منذ ساعات على سبيل المثال للإعراب عن تشاؤمه فى الوصول إلى حل سلمى للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.. الذى «يزداد صعوبة»، مشدداً على «عدم حدوث أى تقدم فى عملية السلام، «ما لم يكن هناك- وفقًا لتصريحه- التزام أميركى يدعمها»، وكأنه بانتظار «جودو» الغائب عن ساحة التسوية طوال نصف قرن بلا مجيب رغم إلحاحات التنادى عليه، ذلك فيما تستبعد السلطة الفلسطينية بدورها فى 8/8 «نجاح جهود السلام الأميركية».



من جانب آخر، تسعى الإدارة المصرية قبل شهور للمطالبة بتوسيع عملية السلام.. إذ تعنى- ربما- تفعيل الإطار الثانى من اتفاقيات كامب ديفيد 1978 الخاص بالمسألة الفلسطينية، التى يراوغ الإسرائيليون بشأنها منذ ذلك التاريخ.. إلا من صياغات جزئية تضمنها اتفاق «أوسلو» 1994.. لم تمنع حرباً أو تصنع سلاماً، إذ يفاقمها من ناحية عنت حكومات اليمين الإسرائيلى منذ 1996.. والانقسام الفلسطينى 2007 فيما يركب كلاهما رأسه عن صمم عصبى، يرفض سماع مقترحات ومبادرات مصرية.. تتوخى تعميم السلام لصالحهما، ولصالح جوارهما، إذ ما إن تتوافق غزة ورام الله حول مبادرة مصرية (..) للمصالحة بينهما.. إلا ويعودان للنكوص عنها، أما على الجانب الآخر من التل.. فما إن تلق دعوة الرئيس المصرى إلى الشعب الإسرائيلى.. صدى إيجابيًا لمبادرته توسيع عملية السلام.. إلا وتأخذ حكومة اليمين (التوراتى) جماهيرها بعيداً إلى عكسها.. باتجاه «ضم الأراضي» المحتلة، ولتنحصر من ثم المسألة الفلسطينية - الإسرائيلية ، ما بين اليأس والعنصرية.. ترتد سلبياتهما على عموم المنطقة.



إلى ذلك، ما بين الانقسام الفلسطينى.. وهرولات عربية نحو التطبيع من وراء الستار.. وعن ارتباكات تعم الإدارة الأميركية وإلى غالبية إسرائيلية %66 تؤيد استقالة الحكومة حال توجيه لائحة اتهام ضد رئيسها، فإن العملية السلمية تبدو كأنها استمرأت دعة بياتها الطويل، بحيث لا تجدى لاستئنافها سوى أساليب تجريبية (..) مستحدثة من أطرافها العربية والإسرائيلية والأميركية.. غير تلك التى سبق مباشرتها دون جدوى خلال نصف القرن الأخير، ما يتطلب حشدًا عربيًا- سياسيًا وإعلاميًا وفى أوساط الرأى العام- يلقى تجاوباً لدى الأطراف الأخرى ذات المصلحة المشتركة فى إنجاح العملية السياسية الموشكة على الاحتضار ما لم يجر تفعيلها بمبادرات لا تقوض الحلم فى السلام.