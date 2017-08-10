الكهرباء تحصل على أول شريحة من قرض 37 مليار جنيه

وزير الكهرباء

محمد سالم



حصلت شركة نقل الكهرباء على 1.3 مليار جنيه قيمة الشريحة الأولى من التمويل الضخم الذى وقعته نهاية الشهر الماضى مع تحالف مصرفى ضم 5 بنوك محلية، بقيمة إجمالية 37,4 مليار جنيه، بغرض إحلال وتجديد شبكات التوزيع ذات الجهود المتوسطة والمنخفضة، وكذلك تركيب عدادات ذكية.



ويتوزع القرض الإجمالى لـ «الكهرباء» بواقع 12.2 مليار جنيه من البنك الأهلى المصرى، ومثلها من بنك مصر، و 8 مليارات جنيه من بنك قطر الوطنى، و4 مليارات جنيه من البنك العربى الأفريقى الدولى، ومليارى جنيه من البنك التجارى الدولى، حسبما انفردت «المال» فى عددها الصادر 18 يوليو الماضى.



وقالت مصادر قريبة من الصفقة إن الشركة استكملت جميع الشروط المسبقة لتفعيل التمويل، وقامت أمس بصرف الشريحة الأولى بنحو 1.3 مليار جنيه، وبصدد الحصول على شرائح جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.



لعب البنك الأهلى دور وكيل التمويل والمرتب الرئيسى لجمع شريحة بقيمة 19.4 مليار جنيه، كما قام بنك مصر بنفس الدور لتدبير 18 مليار جنيه، بينما شاركت 3 مصارف خاصة ممثلة فى كل من «قطر الوطنى، والعربى الأفريقى الدولى، والتجارى الدولى» فى عمليات الترتيب وتوفير السيولة.



وأشارت المصادر إلى أن الدفعة الأولى تم صرفها من كلا الشريحتين التمويليتين دون ذكر تفاصيل.



ويصل سعر العائد على القرض إلى %18.75، تتحمل وزارة المالية نسبة %12 منها، وأجل زمنى يصل إلى 15 عاما، حسب تصريحات لوزير الكهرباء محمد شاكر.



ويستهدف التمويل دعم وتطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء لجميع الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة على مستوى الجمهورية، بما يمكنها من استيعاب الزيادات المضطردة فى الاستهلاك، وتأمين التغذية الكهربائية لجميع أغراض الاستثمار، بالإضافة لتنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغيل 10 ملايين عداد ذكى بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.