ضبط 33 مطلوبًا من المحكوم عليهم بشمال سيناء

ضبط اخوانين

وكالات:



تم ضبط عدد 33 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة، حيث تم إحالتهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام والمشتبه فيهم.



وأعلن مصدر أمنى أنه في مجال تنفيذ الأحكام أنه تم ضبط عدد (33) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، قضايا جنح الحبس المستأنف، قضايا جنح الغرامات، والمخالفات.