مسئول سوري: بلادنا مقبلة على مرحلة الانتصار

طائرة روسية في سوريا

وكالات:



قال الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري ، أن الجيش السوري وحلفاءه يحققون تقدما متواصلا في مواجهة الإرهاب ولن يقف أمامهم شيء، مشددا على أن سوريا قادمة على مرحلة الانتصار إذ لا خيار لها إلا تحقيقه.



وأضاف أن "سوريا ستبقى واحدة وهي غير قابلة للقسمة على الإطلاق، وهذا الأمر مؤكد وحتمي"، مضيفا "نحن لا ندعو إلى وحدة سوريا فقط، وإنما إلى وحدة الأمة العربية بكاملها".



وشدد المقداد على أنه "ليس هناك مكون من الشعب السوري يريد تدمير سوريا، إلا قلة ممن تورط مع الإرهاب".