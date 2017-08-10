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رياضة
الأهلي والمصري يطلبان حكاما أجانب لنهائي الكأس
الخميس 10 أغسطس 2017 01:44 ص
كأس مصر
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كأس مصر
علي المصري
طالب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، بتعيين حكام أجانب لمباراة الفريق أمام المصري في نهائي كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.
وقال عبدالحفيظ إن الأهلى يقدّر ويحترم الحكام المصريين، ولكنه يطلب تعيين حكام أجانب منعـًا لأي حرج أو أية ضغوط خلال المباراة النهائية.
من جانبه، أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري، أن ناديه يطلب حكام أجانب للمباراة ذاتها، وأنه يؤيد طلب الأهلي لحكام أجانب، لنهائي الكأس.
وحقق الأهلي الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون مقابل في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، فيما تغلب المصري علي الزمالك "حامل اللقب" بهدفين نظيفين، في الدور ذاته.
النادي الأهلي
كأس مصر
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