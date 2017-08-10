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رياضة
رسميا.. الأهلي يعلن تعاقده مع ظهير سموحة 5 مواسم
الخميس 10 أغسطس 2017 01:00 ص
أيمن أشرف
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أيمن أشرف
علي المصري
أعلن عصام سراج الدين، المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع أيمن أشرف، ظهير أيسر فريق سموحة، للانضمام إلى صفوف الفريق بعد انتهاء تعاقده مع نادي سموحة.
وأوضح سراج الدين، أن أيمن أشرف وقّـع عقودًا مع النادي مدتها 5 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر، وذلك في إطار تدعيم الفريق، استعدادًا للموسم الجديد.
وأضاف سراج، أن الأهلي فضّل الإعلان عن الصفقة، عقب المباراة التي جمعت الأهلي مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر، وذلك احترامـًا للفريق السكندري.
وأشار مدير التعاقدات بالأهلي، إلى أن اللاعب لم يكن له أي طلبات خاصة أو أي شروط، مضيفـًا أن اللاعب كانت لديه رغبة قوية في العودة إلى بيته مرة أخرى.
النادي الأهلي
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