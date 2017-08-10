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سيـــاســة
محكمة أمريكية تحكم بسجن مواطن كندي بتهمة تهريب أجانب
الخميس 10 أغسطس 2017 12:11 ص
سجن برازيلي
أخر الأخبار
سجن برازيلي
وكالات:
حكمت محكمة فيدرالية بولاية "نورث داكوتا" الأمريكية اليوم بالسجن لمدة 6 أشهر ضد مواطن كندى بتهمة الاشتراك فى تهريب أجانب إلى كندا.
وأشارت شبكة إيه بى سي نيوز، الإخبارية الأمريكية، إلى أن المتهم فيكتورى أوموروى قام فى الرابع عشر من شهر أبريل الماضى بنقل 9 أشخاص من طالبى اللجوء السياسى يحمل بعضهم جنسية نيجيريا من ولاية "نورث داكوتا" إلى الحدود الكندية.
وأكدت الشبكة إلى أن زوجة المتهم تواجه أيضا تهمة تهريب البشر داخل كندا بعد اشتراكها مع زوجها فى الجريمة مقابل المال، فيما اعترف الزوج بأنه مذنب للحصول على هذا الحكم المخفف.
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