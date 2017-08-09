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الإسكندرية
صيادلة الإسكندرية تؤكد التزامها على بيع الدواء بسعر واحد
الأربعاء 09 أغسطس 2017 10:18 م
نقابة الصيادلة
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نقابة الصيادلة
الشافعى: القرار بهدف الحفاظ على اقتصاديات تشغيل الصيدليات
معتز محمود
أكدت نقابة صيادلة الإسكندرية على ضرورة بيع الدواء بسعر واحد بشكل رسمى ووفقا لقانون التسعيرة الجبرية.
وقال الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية: إن إصرار النقابة على ضرورة البيع بسعر واحد للأدوية هو لصالح الصيدلى، وحفاظا على اقتصاديات التشغيل للصيدليات.
وأضاف خلال اجتماع النقابة لبحث عدد من المشكلات التى تواجه الصيادلة أن استمرار الصيدلى فى البيع بالسعر القديم لن يترتب عليه خسارة فى الأموال بشكل حسابى، وإنما سيؤدى لخسائر فى القيمة.
وأشار الشافعى إلى أنه تم التوجيه والتنبيه لكافة الصيدليات ببيع الأدوية بالسعر الجديد، إلا أن بعض الصيدليات امتنعو، وفضلوا الاستمرار فى مبيعاتهم بالسعر القديم حتى نفاد تلك الكميات، لافتا إلى أن لهم حرية الاختيار فى هذا الشأن.
وأوضح نقيب صيادلة الإسكندرية أن النقابة أبدت إصرارها على الالتزام بسعر موحد للدواء على مدار الأشهر الماضية منذ أن أصدر وزير الصحة قراره بزيادة أسعار الدواء، بالنسبة للأصناف التى يتم إنتاجها بعد القرار وحتى الان.
وأشار الشافعى إلى أن النقابة بذلت جهودا مع الجهات المعنية كمديرية الأمن والتفتيش الصيدلى ومباحث التموين بالمحافظة وعقدت لقاءات مع القائمين على تلك الجهات للتواصل معهم، وتخفيف حدة تطبيق القرار، لافتا إلى نجاح تلك الجهود وعدم تضرر الصيادلة بالمحافظة على غرار ما حدث فى بعض المحافظات الأخرى فى وقائع مباشرة.
وقال الدكتور يوسف بدير، أمين صندوق نقابة صيادلة الإسكندرية، إنه من الضرورى العمل على إصدار قرارات قوية تكون قانونية وقابلة للتطبيق، لافتا إلى أن هناك حاجة فى الوقت الراهن لتحديد أهداف محددة وفقا لإجراءات نسير عليها.
وأضاف خلال اجتماع النقابة لبحث عدد من المشكلات التى تواجه الصيادلة أنه من المفترض أن يكون أى اجتماع للجمعية العمومية للصيادلة قائم على تبنى موضوع واحد فقط لسهولة تطبيقه، لافتا إلى إمكانية أن يكون الاجتماع قائم على ضرورة البيع بسعر واحد للأدوية.
وأشار بدير إلى أن انعقاد جمعية عمومية وإصدارها قرار واحد بمنتهى القوة على ضرورة اعتماد سعر واحد لبيع الدواء وفقا للتسعيرة الجبرية سيكون لها تأثير على استقرار تنفيذ القرار.
وأشار أمين صندوق نقابة صيادلة الإسكندرية إلى أنه من الضرورى العمل على تحديد مشاكل قابلة للحل ولها حلول وفق مرجعية قانونية للتحرك فى اتجاه حلها.
نقابة الصيادلة
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