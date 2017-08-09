الصيادلة : مجلس الوزراء وعد بحل مشاكل المهنة

نقابة الصيادلة

أحمد صبرى



كشف الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن وفدا من النقابة برئاسة النقيب العام الدكتور محيي الدين عبيد، التقى عصر اليوم بلجنة بحث مشاكل المهنة المشكلة من مجلس الوزراء لبحث أسباب إضراب الصيادلة.



يأتى ذلك فى الوقت الذى يستمر الصيادلة في الاعتصام المفتوح لليوم السادس على التوالي بمقر نقابة الصيادلة بجاردن سيتى؛ احتجاجًا على سياسية وزارة الصحة، واعتراضًا على القرارات التي تؤدي إلى انهيار مهنة الصيدلة في مصر.



وأكد فاروق فى تصريحات لـ"المال" أن اللجنة تفهمت مطالب الصيادلة، ووعدت بالعمل على حلها، موضحا أن هناك لقاء يوم الإثنين المقبل لاستئناف المفاوضات بين الطرفين.



وأضاف: مطالب الصيادلة هى رفض استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والدعوة إلى توحيد الأسعار وفقًا لآخر تسعيرة جبرية صادرة من الإدارة المركزية، وإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية وللعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات.