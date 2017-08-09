كاسبرسكى لاب : هجمات إلكترونية خلال الربع الثانى

كاسبرسكى

المال – خاص:



كشفت شركة كاسبرسكى لاب للحلول الأمنية اليوم أن الربع الثانى من العام الحالى شهد قيام عصابات إلكترونية باستخدام عدد كبير من البرمجيات الخبيثة الجديدة فائقة التطور والتعقيد، من ضمنها هجمات "يوم الصفر"، واثنتين من الهجمات الأخرى الغير مسبوقة وهي: "وانا كراي" و"ExPetr".



استخدمت ثلاثة أنواع من هجمات "يوم الصفر" على الأجهزة بنظام "ويندوز" في الفضاء الإلكتروني من قبل عصابتي "Sofacy" و"Turla" التي يتحدث أفرادها اللغة الروسية.



وقامت عصابة "Sofacy"، التي تعرف أيضاً باسم "APT28" أو "FancyBear" باستخدام هجمات "يوم الصفر" ضد مجموعة من الأهداف المتمركزة في أوروبا، بما فيها مؤسسات حكومية وسياسية منها حزب سياسي فرنسي قبيل الانتخابات الفرنسية المحلية.



شهدت الفترة من شهر أبريل وحتى يونيو تطورات ملفتة في حجم الهجمات الموجهة من قبل عصابات إلكترونية تتحدث اللغات الروسية والإنجليزية والكورية والصينية، أما حملة "Gray Lambert" – قامت الشركة بتحليل أكثر الوسائل الهجومية تطوراً المستخدمة من قبل عصابة "Lamberts" الإلكترونية فائقة التطور والتعقيد والتي ينتمي أفرادها إلى عائلة تجسس إلكتروني ويتحدثون اللغة الإنجليزية.



بالإضافة إلى هجوم "وانا كراي" بتاريخ 12 مايو وهجوم "ExPetr" بتاريخ 27 يونيو. في حين أنهما مختلفتان جداً من حيث الطبيعة والأهداف ، بجانب حملة "ExPetr"، التي تستهدف المؤسسات في أوكرانيا وروسيا وغيرها من الأماكن في أوروبا.