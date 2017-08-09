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أسواق عربية
الدوحة تقود هبوط 6 بورصات.. وصعود الرياض
الأربعاء 09 أغسطس 2017 08:44 م
بورصة الدوحة
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بورصة الدوحة
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بنسب متواضعة، وسط تداولات ضعيفة بقيادة الدوحة وأبو ظبى، وصعد مؤشر بورصة الرياض فقط، واستقر مؤشر بورصة البحرين دون تغيير عند 1324 نقطة.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية فى بورصة الرياض كسب نسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى 7153 نقطة، بعد أن كسب أمس 0.5% فى بورصة الرياض، ليتفوق على جميع بورصات الخليج.
وصعد سعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 6.9% في أكثف تداول له منذ منتصف مايو الماضى؛ بفضل ارتفاع صافي ربح الشركة في الربع الثاني، بأكثر من ثلاثة أمثاله على العام الماضي، كما كسب سعر سهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) المنتجة للإيثيلين 3.2%.
أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فقد تصدرتها بورصة الدوحة بأكثر من 0.7% لينخفض مؤشرها إلى 9307 نقاط؛ بسبب شركة صناعات قطر- أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في البلاد- التى خسر سعر سهمها 1.5% نتيجة هبوط صافي ربحها في الربع الثاني 47% عن العام الماضي، وكذلك مؤشر سوق مال أبو ظبي العام ارتد بحوالى 0.7% ليصل إلى 4556 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة دانة غاز 1.5%.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة بحوالى 0.4% ليصل إلى 13581 نقطة، وكذلك بحوالى 0.2 % أمس بعد أن قفز بحوالى 2.1% هذا الأسبوع ليتفوق على بقية بورصات المنطقة بفارق كبير، غير أن سعر سهم شركة إعمار مصر للتطوير العقاري قفز 4.7% ليصل إلى 2.65 جنيه مصري.
وهبط مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.2% لينزل إلى 4994 نقطة، بينما انخفض مؤشرا بورصتى دبي والكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لكل منهما ليستقرا عند 3643 نقطة و6823 نقطة على التوالى.
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