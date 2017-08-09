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نقل وملاحة
وزير الطيران: تغيير مواعيد بعض رحلات الحجاج
الأربعاء 09 أغسطس 2017 08:17 م
وزير الطيران شريف فتحي
أخر الأخبار
وزير الطيرؤان شريف فتحى
دعاء محمود
قال وزير الطيران شريف فتحي إن بعض رحلات الحجاج سيتم جدولتها (تغيير مواعيدها) حتى تصل الطائرات المصرية للمطارات السعودية في توقيت مناسب.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم بمطار القاهرة لتوديع أول فوج للحجاج، أن هناك تنسيق بين وزارة الطيران وجميع الوزارات المعنية مثل الداخلية والتضامن الاجتماعى والسياحة والاوقاف والصحة والمالية، بالتعاون مع السلطات السعودية، لتقديم خدمة متكاملة للحجاج.
من جهته، ثال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن وزراته بدات حملة دعوية واسعة مع أول أفواج الحجاج فى جميع المطارات والموانئ ، لتوعيتهم والرد على أية أسئلة أو استفسارات خاصة بأداء مناسك الحج.
الطيران
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