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بورصة وشركات
جي بي أوتو تخطر البورصة باستخدام متحصلات زيادة رأس المال
الأربعاء 09 أغسطس 2017 07:13 م
جى بى أوتو
أخر الأخبار
جى بى أوتو
مصطفى طلعت
أخطرت شركة جي بي أوتو البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، عن الاستخدام الفعلي لمتحصلات الاكتتاب في زيادة رأس المال حتى نهاية الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017، والذي بلغ 86 مليون جنيه، من إجمالي 958.6 مليون جنيه قيمة الزيادة التي حصلت عليها الشركة.
وقالت الشركة، في بيان، للبورصة، إنه تم استخدام المبلغ المذكور كأتعاب فنية واستشارية وآلات ومعدات، حيث تم الانتهاء من الدراسات التفصيلية للطاقة الإنتاجية والمواصفات الفنية للمعدات الإنتاجية لمصنع الموتوسيكلات ذات العجلتين وذات "الثلاث عجلات"، كذلك البدء في إنشاء مصنع للإطارات.
وتم تعديل الطاقة الإنتاجية المقدرة لمصنع الموتوسيكلات لتصبح 360 ألف وحدة "240 ألف موتوسيكل، و120 ألف توك توك"، بالإضاف إلى مناقشة أسعار المعدات الإنتاجية ورسم المخططات الفنية للمصنع، وتم الانتهاء من مناقشة العقود اللازمة لإنشاء المصنع مع المورد الفني وتم توقيعها.
وأضافت "جي بي أوتو" أنه تم تحديد موقع المشروع ومساحة الأرض، وجارٍ توقيع عقود شراء الأرض؛ لبدء الأعمال الإنشائية، كما تم شراء وتسلم بعض المعدات اللازمة للنشروع وفتح اعتمادات مستندية لبعض معدات الإنتاج اللازمة للمشروع، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأخير من 2018.
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