سينما 30 .. جماليات الأبيض والأسود

سلوى عثمان



تدخل إلى المسرح لتجلس على مقعدك الشاغر.. فتجد أمامك خشبة المسرح وقد تحولت إلى شاشة سينمائية يعرض عليها أفلام من "الزمن الجميل".. مشاهد متتالية تنقلك إلى عالم من الماضي.. عالم سينما الأبيض والأسود التى استطاعت أن تحفر مكانها فى ذكريات الجميع.



وبعد دقائق ترفع الشاشة البيضاء لتدخل للمرة الثانية لعالم من " الأبيض / الأسود " فجميع ما تراه أمامك ملون بدرجات هذين اللونين ، وتظهر فتاه تجلس تحت كاميرا سينمائية فى عمق المسرح ، ثم يظهر الممثلين تباعا ، ويتعرف المتفرج على شخصيات العرض ، فهناك أهل القرية البسطاء المطحونين ، وعمدة القرية الغاشم، وذراعاه - رجل الدين وممثل السلطة "المأمور"- المستخدمان فى البطش ، والطبيب الوافد للقرية والذي يحاول مساعدة أهل القرية دون جدوى، ثم يظهر المخرج السينمائي منير ومساعده سراج الضيفان القادمان من مصر لتصوير أول فيلم مصري ناطق بالعربية فى هذه البلدة الريفية الصغيرة.



"سينما 30" هو عرض مسرحي يجمع بين الخيال الحالم والواقع القبيح، فأهالى القرية يتقربون من منير وسراج رغم تنبيه العمدة عليهم بعدم فعل ذلك، ويتعري الواقع أمام الخيال، وتتابع الأحداث حتى يقوم أهالى القرية بمطالبة منير باستكمال فيلمه الذي يصوره فى القرية وجعل النهاية سعيدة، رغم أن واقعهم مرير وقاس جدا.



قرر مخرج العرض ومؤلفه محمود جمال أن يبتكر شكلا جديدا على مستوى السينوغرافيا ويجعل كل ما يراه المتفرج أمامه طوال العرض هو مشاهد مسرحية تنتمى لسينما الأبيض والأسود، بإسقاط الأحداث على أول فيلم ناطق تم تصويره فى مصر، واستخدام درجات الألوان بين اللونين الأبيض والأسود، محاولا نقل المتفرج لهذا العالم القديم بالكامل، حتى إنه وجه الممثلين ليقدموا شخصياتهم بطريقة كلاسيكية، وهو ما كان سائدا أيضا فى هذه الفترة تاريخ السينما المصرية لتأثرها بالتمثيل المسرحى فى نفس الفترة.



ويتم تقديم نهاية " سعيدة " للجمهور عبر الشاشة التى تنزل من مقدمة المسرح للمرة الثانية ؛ فينتصروا على العمدة الباطش ويضربوه ، كما يتم تجريد المأمور من رتبته العسكرية ، ويعيشوا فى سعادة ، ليتنصر الخيال فى هذه النهاية ، التى تختلف عن نهايتهم الواقعية ، فيضطر منير بعد تصوير نهايته السعيدة أن يتركهم فى عالمهم الواقعى بقبحه وظلمه ، وكأن المؤلف يعلن للجمهور أن الواقع الذي نعيشه لا يوجد به نهايات سعيدة ، و لكن النهايات السعيدة يمكن أن يصنعها المبدعون عبر فنونهم التى يقدموها فقط.



أبرز العرض طاقات الممثلين بالشباب ، فالعرض يقدمه فرقة تمثيل كلية التجارة لجامعة عين شمس ، وقدموا من خلاله التجربة بكثير من الحماس ، واستطاعوا التناغم معا كمجموعة على خشبة المسرح ، كما قدم العديد منهم كوميديا الموقف دون الخروج عن سياق النص الذي قدموه.



وأظهر أحد المشاهد قدراتهم على العمل الجماعى عندما يقرر منير ومعه سراج أستدراجهم للوقوف أمام الكاميرا للمرة الأولى فى حياتهم على أن يكون أجر حفظ جملة من مشهد وتمثيله قروشا قليلة ، وهو بالفعل ما يوافقون عليه ويأخذ كل واحد منهم دوره ويمثل العديد من الفلاحين أمام الكاميرا طمعا فى هذه القروش ، وهو واحد من المشاهد المكتوبة بسلاسة وكوميدية.



وطوال مدة العرض كان هناك حفاظ على هرمونية العرض وإمساك واضح للخط الدرامى حتى الوصول لذروة المعركة بعد تعذيب العمدة لأحد الفلاحين ــ بطل الفيلم ــ ليجبره على عدم استكمال دوره ، وإصرار أهل القرية على استكمال التمثيل في الفيلم ليري المتفرجون الفيلم وكيف أنهم أنتصروا على الظلم رغم أن هذا الإنتصار نابع من خيالهم ولن يستطيعوا الإنتصار فى الواقع.



وكان المشهد الذي يظهر هذه الذروة من أهم المشاهد بالعرض ، فيعلن منير فى هذا المشهد أن مصر ــ كما يطلق عليها الفلاحين ــ بها العمدة والمأمور والبطش والقهر بأشكال آخري ، ومسميات مختلفة فقط ، ويقدم العرض اسقاطا واضحا على أن الأماكن رغم اختلافها والأزمنة رغم تباعدها ، يظل الظلم والقهر واحد.



كرر المؤلف محمود جمال فكرة استخدام ذكريات من الماضي في العرض " سينما 30 " كما حدث فى عرض " 1980 وأنت طالع " فالأول قدم فيه للمتفرج مشاهد سينمائية تعيده لعالم من الذكريات ، وفي العرض الثانى استخدم أغانى جيل الثمنينات لإعادته أيضا لهذه الفترة من حياته ، وكأنه يتعمد إحياء النوستالجيا فى النفوس ، وهو الأمر الذي يعتبر تهيئة للمتفرج الجالس على مقعده قبل فتح الستار لما سيعيشه طوال مدة العرض.



"سينما 30" قدمتها فريق تمثيل كلية التجارة بجامعة عين شمس، تمثيل عائشة تامر، منصور سالم، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر، مكياج شروق حسنى، ديكور حمدى عطية، تأليف وإخراج محمود جمال.



يقدم عرض "سينما 30" على خشبة مسرح الهوسابير أيام 17 ، 18 ، 19 أغسطس الجاري ، الساعة السابعة مساءا ، وعرضت المسرحية أكثر من مرة من قبل كما شاركت ضمن المسابقة الرسمية لـ " المهرجان القومي للمسرح المصري " الدورة الماضية.

