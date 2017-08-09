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بنـــوك
متوسط عائد الودائع يهبط 2.07 نقطة مئوية
الأربعاء 09 أغسطس 2017 07:03 م
البنك المركزي
أخر الأخبار
الانتربنك
هبة محمد
هبط متوسط العائد على العطاء الدوري للودائع ذات العائد المتغير 2.07 نقطة مئوية، ليصل إلى 20.133%، وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وأشار الموقع إلى أن أعلى عائد تراجع أيضًا 1.84 نقطة مئوية إلى 20.38%، وانخفض أدنى عائد 1.62 نقطة مئوية، محققًا 20.38%، ودشن البنك المركزي العطاء بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 28 يومًا.
وقدمت البنوك 80 عرضًا بقيمة 56.5 مليار جنيه، قبِل منها البنك المركزي 56 طلبًا بواقع 50 مليار جنيه، مقابل 59 طلبًا بقيمة 48.6 مليار جنيه للعطاء السابق، حصل منها "المركزي" على 13 عرضًا بقيمة 30 مليار جنيه.
ودشن البنك المركزي الآلية بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، ليطرح 43 عرضًا بقيمة 1.3 تريليون جنيه، بآجال متنوعة بين 28، 57، 119، 112، 203 أيام.
وآلية الودائع المربوطة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها، مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
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