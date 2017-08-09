متوسط عائد الودائع يهبط 2.07 نقطة مئوية

هبط متوسط العائد على العطاء الدوري للودائع ذات العائد المتغير 2.07 نقطة مئوية، ليصل إلى 20.133%، وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي.





وأشار الموقع إلى أن أعلى عائد تراجع أيضًا 1.84 نقطة مئوية إلى 20.38%، وانخفض أدنى عائد 1.62 نقطة مئوية، محققًا 20.38%، ودشن البنك المركزي العطاء بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 28 يومًا.





وقدمت البنوك 80 عرضًا بقيمة 56.5 مليار جنيه، قبِل منها البنك المركزي 56 طلبًا بواقع 50 مليار جنيه، مقابل 59 طلبًا بقيمة 48.6 مليار جنيه للعطاء السابق، حصل منها "المركزي" على 13 عرضًا بقيمة 30 مليار جنيه.





ودشن البنك المركزي الآلية بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، ليطرح 43 عرضًا بقيمة 1.3 تريليون جنيه، بآجال متنوعة بين 28، 57، 119، 112، 203 أيام.



