الكهرباء توقع عقد تطوير تربينتي غازية بمحطة شمال القاهرة

محطة كهرباء 22

عمر سالم



شهد اليوم المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، توقيع عقد مشروع إعادة تأهيل وتطوير عدد (2) تربينة غازية بمحطة شمال القاهرة بين شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء وشركة ميتسوبيشى هيتاشى اليابانية لأنظمة الطاقة، وذلك بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية JICA.



أكد جابر على عمق علاقات تعاون بين مصر واليابان في مختلفة المجالات، مشيراً إلى الخطوات الحالية التي تم اتخاذها ومن بينها تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.



أوضح أن المشروع يهدف إلى رفـع كفاءة الوحدات مما يساهم في زيـادة الطاقة المنتجة وتقليل استهـلاك الوقود وكذلك تقليل الانبعاثـات الناتجة عنها مما يؤدى إلى تقليل تكاليف الصيانـة.



وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 12 مليار ين يابانى يتم تمويل المشروع من خلال القروض الرسمية للحكومة اليابانية للمساعدة في التنمية Official Development Assistance Loans "ODA" وذلك عن طريق قرض قطاعى ميسر يسدد على مدى (40) عام منهم (10) أعوام سماح.



والجدير بالذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات إنتاج الكهرباء التابعة لها قد قامت بالعديد من المفاوضات والدراسات بالاشتراك مع كل من هيئة التعاون الدولى اليابانية JICA ، و شركة مستسوبيشى هيتاشى لأنظمة الطاقة MHPS ، وذلك لدراسة جدوى مشروع تطوير عدد (6) تربينات غازية بمحطات شمال القاهرة والعطف وسيدى كرير التابعة لشركات القاهرة ووسط الدلتا وغرب الدلتا للإنتاج على التوالى.



ويأتى ذلك تأكيداً للتعاون المثمر بين الجانبين المصرى واليابانى في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها اليابان في المجالات المختلفة بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالاقتصاد المصرى ، فضلاً عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.