تحيا مصر يطالب بتسليط الضوء على تردي حقوق الإنسان بقطر

حذر طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، من تردي أوضاع حقوق الإنسان داخل إمارة قطر، مطالبًا منظمات حقوق الإنسان الدولية بتسليط الضوء على ما يحدث من السلطة الحاكمة بقطر تجاه المعارضة القطرية.

وأضاف، فى بيانٍ أصدره الائتلاف، وحصلت "المال" على نسخةٍ منه، أنه ومنذ ما يقرب من شهر نشبت مظاهرات كبرى للمعارضين لسياسات تميم تحت عنوان "ثورة المظلوم على الظالم"، وقد دعا لها عدد كبير من كل أطياف المعارضة هناك، لكن تم التنكيل بهم واعتقال عدد كبير، ومصيرهم مجهول حتى الآن.

وأشار محمود، فى بيانه، إلى أن تميم أصابه الجنون وأظهر الوجه الإرهابي القبيح تجاه شعبه من خلال استخدام قوات تركية وعناصر الحرس الثوري المنتشرين في ربوع قطر؛ للتصدي لمعارضيه والتنكيل بهم من أجل الحفاظ على كرسيه.

وأكد أن الحكومة القطرية قامت باعتقال وتعذيب العديد من المعارضين، من بينهم مواطنون مسنون لمجرد اعتراضهم على إدارة تميم السيئة، والتي قطعت دولتهم بباقي الدول المحيطة- على حد وصف البيان.





وذكر محمود أن قطر فى الفترة الحالية تشهد العديد من الاضطرابات والإضرابات العمالية نتيجة تردي الوضع الاقتصادي.





وأوضح أن حجم تهديد حقوق الإنسان بقطر وصل إلى مرحلة اعتقال معارضين من منازلهم بسبب كتابتهم عبارة "ارحل" على جداريات بها صورة تميم.