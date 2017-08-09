EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
خسائر GB AUTO تصل إلى 150.9 مليون جنيه بالربع الثاني
الأربعاء 09 أغسطس 2017 06:23 م
أخر الأخبار
خالد بدر الدين
أعلنت شركة جى بى أوتو GB AUTO للسيارات، اليوم الأربعاء، عن صافى خسائر بحوالى 150.9 مليون جنيه مصرى خلال الربع الثانى من العام الجارى مقابل أرباح بأكثر من 124,4 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضى.
وذكرت وكالة رويترز إن إيرادات شركة جى بى أوتو من مبيعات السيارات قفزت إلى 4.18 مليار جنيه خلال الربع الماضى بالمقارنة مع 3.93 مليار جنيه خلال نفس الربع من عام 2016.
وتعرضت مبيعات السيارات فى مصر إلى هبوط واضح خلال النصف الأول من العام الجارى بأكثر من 50.7 % لتنخفض إلى 56 ألف و 660 وحدة من سيارات الركوب والسيارات التجارية.
ويرى المحللون أن انخفاض المبيعات خلال الفصلين الماضيين يرجع إلى تحرير الجنيه مقابل الدولار الأمريكى وارتفاع أسعار السيارات بسرعة الصاروخ علاوة على الإصلاحات الاقتصادية العنيفة التى أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
غبور
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا