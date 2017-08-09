خسائر GB AUTO تصل إلى 150.9 مليون جنيه بالربع الثاني

خالد بدر الدين



أعلنت شركة جى بى أوتو GB AUTO للسيارات، اليوم الأربعاء، عن صافى خسائر بحوالى 150.9 مليون جنيه مصرى خلال الربع الثانى من العام الجارى مقابل أرباح بأكثر من 124,4 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضى.



وذكرت وكالة رويترز إن إيرادات شركة جى بى أوتو من مبيعات السيارات قفزت إلى 4.18 مليار جنيه خلال الربع الماضى بالمقارنة مع 3.93 مليار جنيه خلال نفس الربع من عام 2016.



وتعرضت مبيعات السيارات فى مصر إلى هبوط واضح خلال النصف الأول من العام الجارى بأكثر من 50.7 % لتنخفض إلى 56 ألف و 660 وحدة من سيارات الركوب والسيارات التجارية.



ويرى المحللون أن انخفاض المبيعات خلال الفصلين الماضيين يرجع إلى تحرير الجنيه مقابل الدولار الأمريكى وارتفاع أسعار السيارات بسرعة الصاروخ علاوة على الإصلاحات الاقتصادية العنيفة التى أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.