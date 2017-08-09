الحكومة تعدل قانون العقوبات لتشغيل المساجين بدلا من حبسهم

فتح السجون 11

المال – خاص



وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مشروع قانون لتعديل المادة 20 من قانون العقوبات.



وبحسب بيان من المجلس، يستهدف التعديل تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن.



وقالت إن الموافقة على التعديل تأتي في إطار التوجه نحو إبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بأخرى مناسبة تساهم في تقويم سلوك المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

