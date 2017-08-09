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بورصة وشركات
غاز مصر تبدأ إجراءات تقييم أسهمها
الأربعاء 09 أغسطس 2017 05:13 م
غاز مصر 66
أخر الأخبار
غاز مصر 66
-
الشركة: ليس هناك اتجاه قانونى ضد البورصة بعد إلغاء التعاملات على سهمنا
-
لا نية لبيع أي حصص نمتلكها في شركات أخرى
نسمة بيومى -منى عبدالباري
قال المهندس محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، إن شركته تسلمت إخطارا رسميا من البورصة أمس الأول، بالتعاقد مع إحدى شركات الاستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة، مضيفا أن الشركة بدأت بالفعل الإجراءات الأولية في هذا الاتجاه.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية طالبت شركة غاز مصر، الثلاثاء الماضي، بإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم عقب القفزات الكبيرة التي شهدتها الفترة الماضية بنسب تجاوزت 200% خلال 4 أشهر.
ونوهت الهيئة بضرورة تكليف غاز مصر أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة الهيئة بإعداد الدراسة علي أن يتم إرسالها خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ طلب الهيئة، أي قبل يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2017.
وقال ابراهيم فى تصريحات لـ"المال": "ليس هناك أي إتجاه قانونى ضد البورصة بعد قيامها بالغاء التعاملات على أسهم الشركة على مدار الجلسات الاخيرة". وشدد رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر على انه لا يوجد حتى الآن أى اتجاه لبيع أية حصص فى الـ14 شركة التى تمتلك الشركة حصص فيهم، ومنها 9 شركات تحت مظلة الهيئة العامة للبترول.
يشار إلى أن سهم غاز مصر لفت إليه الانظار في الفترة الأخيرة بعدما سجل ارتفاعات قياسية، أعقبها قيام ادارة البورصة بالغاء التعاملات عليه على مدار 8 جلسات كان آخرها الأحد الماضي.
وألغت البورصة خلال الفترة من 25 يوليو إلى 6 أغسطس التعاملات على السهم في ظل عدم وجود أسباب جوهرية تؤيد القفزات الكبيرة في السعر بنحو 233% خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر بشركة غاز مصر إن الشركة تتواصل حاليا مع عدد من شركات الاستشارات المالية العاملة بالسوق المحلي لإعداد القيمة العادلة لسهم الشركة تنفيذا لمطالب الهيئة العامة للرقابة المالية، مفضلاعدم الافصاح بأسماء الشركات التي يتم التواصل معها، مكتفيا بالقول أنها شركات تتمتع بالمصداقية والكفاءة.
وأشار المصدر إلى أن الشركة ستحاول إنجاز دراسة القيمة العادلة في أسرع وقت ممكن قبل تجاوز المدة التي أقرتها الرقابة المالية في 12 سبتمبر 2017.
ويرى المصدر أن إلغاء التعامل على اي سهم هو حق قانوني لادارة البورصة اذا ارتأت اية تحركات غير مبررة على السهم.
وأشارت الهيئة إلى أن طلبها باستشارى لتقييم أسهم "غاز مصر" جاء إعمالاً لحكم المادة رقم 34 مكررا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي تنص علي " للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها في البورصة المصرية، دراسة للقيمة العادلة للسهم وذلك في حال وجود تغير سعري في أتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق او القطاع الذي تنتمي اليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة ومدي وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير".
وخلال شهر يوليو ارتفع سهم غاز مصر إلى أعلى مستوى له في 9 سنوات منذ جلسة 3 يوليو 2008 بنسبة 10% ليصل الى 145.13 جنيه، بقيمة تداول بلغت 4.8 مليون جنيه.
و قدرت شركة بايونيرز للأوراق المالية قيمة سهم الشركة حتى نهاية العام بـ 170 جنيه، فيما يتداول السهم حاليا عند مستويات تتجاوز الـ200 جنيه.
يشار إلى أن شركة غاز مصر تنفذ مشروعات الغاز الطبيعي كمقاول عام كما تقوم بكل الأعمال المرتبطة أو المتصلة بتلك الأنشطة، ويتوزع هيكل ملكية الشركة البالغ رأسمالها 120 مليون جنيه موزع على 12 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، بنسبة 80% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ونسبة 20% لأسهم التداول الحر.
غاز مصر
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