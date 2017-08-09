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عقـــارات
مطالب بإدخال شرائح جديدة لمبادرة التمويل العقارى
الأربعاء 09 أغسطس 2017 05:07 م
طارق شكري 556
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قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن السوق تمر بالعديد من التحديات عقب تعويم الجنيه، الذى أسهم فى انخفاض القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من العملاء، مشيرًا إلى أن الشركات لجأت إلى حلول للتغلب على ذلك، وهى مد آجال السداد، التي وصلت إلى 8 و10 أغوام فى بعض المشروعات، وأن الفغرفة طالبت بإدخال شرائح جديدة لمبادرة التمويل العقاري.
وأشار شكرى إلى أن تلك الحلول مؤقتة، ولن تستطيع الشركات الاستمرار بها كثيرا، فى ظل مساهمتها فى تقليل التدفقات النقدية والمالية لها، بما يتطلب دفع التمويل العقارى، والتوسع فى تلك الآلية لضمان تلبية احتياجات العملاء، ودفع الاستثمار العقارى.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر النخبة العقارى، أنه من الصعب نشر منظومة التمويل العقارى، فى ظل الفائدة المرتفعة، التى تتخطى حاليا الـ 20 %، مشيرًا إلى أن الغرفة اقترحت على البنك المركزى، إدخال شرائح جديدة بمبادرة التمويل العقاري، لتشمل الوحدات التى تصل سعرها إلى مليون وحتى 3 ملايين جنيه بفائدة من 11 % إلى أقل من 20 %، لتحفيز الطلب.
وأوضح أن مشروع الإسكان الاجتماعى أحد المشروعات الناجحة التى نفذتها الدولة فى الأعوام الماضية، التى استطاعت من خلالها توفير منتج لشريحة محدودى الدخل، مع توفير تمويل عقارى بفائدة مناسبة لتلك الشريحة، من خلال مبادرة البنك المركزى.
وأضاف أن الغرفة تسعى لحل العديد من المشكلات المتعلقة بتنظيم السوق، منها ضبط الإعلانات الوهمية، ووضع ضوابط لحماية المشترى، ولا تعلن الشركة عن مشروعها إلا بعد الحصول على قرار وزارى، أو تراخيص، أو قرارات تقسيم، كما أن هناك جهودًا كبرى مع مجلس الشعب لإقرار قانون التطوير العقارى.
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