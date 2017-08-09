جلسات خاصة بالنواب لمناقشة قانون اتحاد المطورين العقاريين

مجلس البرلمان 2017 2



رضوى عبد الرازق :



كشف الدكتور محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون اتحاد المطورين العقاريين عندما تم عرضه على المجلس، فى دور الانعقاد المنتهى، تمت إضافة عدد من البنود عليه، موضحا أنه طالب بعقد جلسات خاصة مع أعضاء اللجنة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة البنود بالكامل، والاتفاق عليها قبل الدورة التشريعية القادمة.



وأشار خلال كلمته بمؤتمر النخبة العقارى، إلى أن القانون من شانه تحسين بيئة الاستثمار فى القطاع العقارى وتنظيمه، باعتباره أحد القطاعات الهامة التى يرتبط بها العديد من الصناعات، وتوفر العديد من فرص العمل الكبرى .



وأضاف أن السوق المصرية سوق مفتوح، نظرا للطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وعدم ملائمة المعروض لتلبيته فى التوقيت الحالى .

