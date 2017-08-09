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نقل وملاحة
مصر للطيران تهدى سيدتين تذكرتى حج لهذا السبب
الأربعاء 09 أغسطس 2017 04:09 م
مصر للطيران تهدى سيدتين تذكرتى حج لهذا السبب
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مصر للطيران تهدى سيدتين تذكرتى حج لهذا السبب
دعاء محمود
قال صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة قدمت خلال احتفالها بتوديع أولى رحلات موسم الحج قسائم نقدية بقيمة تذكرتي حج مجانيتين لاثنتين من الحجاج الذين بلغوا 85 عاما في اطار احتفالات الشركة هذا العام بمناسبة مرور 85 عاما على إنشائها في عام 1932، وقد فاز بقيمة التذكرتين الحاجة وفدية يوسف الطناحى والحاجة حميدة عبدالمجيد أبو العينين وهما من حجاج قرعة محافظة الدقهلية.
وقد قام وزير الطيران شريف فتحى بتسليم الفائزتين التذكرتين المجانيتين على أن يستردا قيمتهما بعد عودتهما من رحلة الحج.
وأضاف الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه استكمالا لهذا التقليد السنوي مع وداع أول أفواج الحج تم رد 50% من قيمة تذكرة الحج لثلاثة من الحجاج الفائزين في السحب العلني وعدد 10 كوبونات وزن إضافي مجاني لقطعة واحدة تم تقديمها هدية من الشركة لضيوف الرحمن لاستخدامها في مرحلة العودة.
من ناحية أخرى قامت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة برئاسة الاستاذ رضا متولي بتقديم هدايا تذكارية للسادة الحجاج من فرعها بمبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة تقديرا منها لحجاج بيت الله الحرام.
جدير بالذكر أنه من المخطط أن تنقل مصر للطيران 63 ألف حاج على متن 271 رحلة جوية بخلاف الرحلات الخاصة.
وتبدأ هذه الرحلات اعتبارا من اليوم لتنتهى مرحلة الذهاب في 26 أغسطس، على أن تبدأ العودة يوم 6 سبتمبر المقبل وتنتهى بوصول آخر رحلة 25 سبتمبر.
مصر للطيران
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