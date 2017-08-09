اتحاد المقاولين: انتهاء وضع ضوابط التعويضات

التشييد والبناء

بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق



قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، إن اللجنة المشكلة برئاسة وزير الإسكان لدراسة نسب تعويضات شركات المقاولات قد انتهت من وضع الضوابط الخاصة بصرف التعويضات، وفقًا للقانون ومن المقرر اعتمادها من مجلس الوزراء اليوم، تمهيدًا لبدء صرف التعويضات الأحد المقبل.



وأشار عبدالعزيز، خلال كلمته بمؤتمر النخبة العقارى، اليوم الأربعاء، إلى أن السوق شهد العديد من التحديات نتيجة تغيرات أسعار مواد البناء، بسبب الإجراءات الاقتصادية والارتفاعات المستمرة فى أسعار الدولار، مشيراً إلى أن قانون التعويضات سيسهم نسبيًا فى حل مشكلات الشركات.



ولفت إلى أن مجلس الدولة توصل إلى صيغة نهائية لعقد الفيديك والذى يضمن المساواة بين حقوق وواجبات شركات المقاولات، وجهات الاسناد على حد السواء، ومن المقرر إرساله إلى مجلس الوزراء ثم المالية.