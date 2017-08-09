8 قرارات مهمة للجنة استرداد الأراضي

بدور إبراهيم:

اتخذت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية عددا من القرارات المهمة أولها قيام هيئة التعمير باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل حالات الأقساط المتأخرة، والذين لم يلتزموا بالسداد خلال المهلة التى منحتها لهم اللجنة وامتدت لستة أشهر، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه خلال المهلة لم يتم تحصيل سوى 119 مليون جنيه فقط من إجمالى 1،1 مليار مستحقات متأخرة للهيئة لدى آخرين سواء أقساط أو مقابل حق انتفاع.

وأكد محلب أن المهلة التى تم منحها كانت كافية لكل الجادين للإسراع بسداد ما عليهم لكن الإصرار على التهرب من حق الدولة لابد أن يواجه بالإجراءات القانونية وفى مقدمتها الحجز الإدارى، ويتضمن القرار الثاني تكليف اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية مستشار اللجنة بوضع تصور؛ لتشكيل لجنة تظلمات وآليات عملها بحيث تختص بتلقى تظلمات المتضررين من قرارات وإجراءات استرداد الأراضى، ووضع معايير واضحة وعادلة لفحصها وسرعة البت فيها ودراسة إنشاء لجان فرعية لها بالمحافظات.

ويتضمن القرار الثالث، تكليف هيئة التعمير بوضع خريطة سعرية لكل المناطق الخاضعة لولايتها تشتمل على متوسط الأسعار فى المنطقة وتطورها الزمنى تحقيقا للعدالة والشفافية فى التعامل مع شاغلى الأراضى، حيث أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة أن هذه الخريطة سوف تشير إلى السعر الحقيقي وتقلل من الشكوى من تقديرات أسعار تقنين الأراضى الشخصية.

أما القرار الرابع فيشمل الموافقة على قيام هيئة التعمير بتوقيع البروتوكول النهائى مع بنك التنمية الزراعى هذا الأسبوع، ليقوم البنك بتحصيل مستحقات الدولة الناتجة عن التقنين أو أقساط الشراء أو مخالفات النشاط نيابة عن الهيئة والمحافظات تسهيلا على المواطنين وحلاً بديلا للتعامل المباشر بين وطالب التقنين وجهات الولاية.

والقرار الخامس هو استمرار الاجتماعات مع مسئولى البنك المركزى والبنوك العامة ووزارة المالية؛ لدراسة الشكل القانونى المناسب لقيام البنوك بسداد مقابل التقنين لأراضى الدولة بضمان الأرض وتحصيلها من المواطن طالب التقنين، حيث من المنتظر عقد اجتماع قريب لمواصلة النقاش حول الموضوع.

وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، فإن الهدف من التقنين هو تحصيل حقوق الدولة وبشكل سريع، وهذا يتطلب التعامل بشكل غير تقليدى بما يضمن الحصول على الأموال المستحقة مع توفير الضمانات الكافية للبنوك لحماية أموال البنوك.

ويتضمن القرار السادس قيام اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، بإعداد تقرير أسبوعى؛ لمتابعة إجراءات التحصيل لمستحقات الدولة ومخاطبة محافظة البحيرة بالإسراع فى إجراءات تحصيل مستحقات الدولة عن تقنين الأراضى التابعة لولايتها.

أما القرار السابع فهو الموافقة على رد المبالغ التى دفعها بعض طالبى التقنين؛ لإثبات الجدية لكن لم تتوافر فى حقهم شروط التقنين، حيث بدأت هيئة الخدمات الحكومية بالفعل فى إجراءات رد المبالغ لـ11 حالة لم تتوافر لها الشروط وسوف تستمر فى إجراءات الرد لأى حالات أخرى لم تتوافر لها شروط التقنين.

والقرار الأخير يتضمن استمرار اللجنة الرباعية للتثمين فى معاينة أراضى طريق الإسكندرية الصحراوى، حيث بلغت الحالات التى تمت معاينتها حتى أمس نحو 170 حالة، وهناك نحو ألف قطعة أخرى ستتم معاينتها خلال الفترة القادمة على أن تقوم اللجنة بعرض نتائج أعمالها بشكل أسبوعى لتعتمدها اللجنة العليا.