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اقتصاد وأسواق
الأطباء العرب: 210 ملايين دولار لإصلاح النظام الصحى باليمن
الأربعاء 09 أغسطس 2017 02:27 م
اتحاد الأطباء العرب
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اتحاد الأطباء العرب
أحمد صبرى
كشف الدكتور عبدالقوى الشيمرى الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب أن اعادة تأهيل النظام الصحي باليمن يحتاج الى 210 ملايين دولار لتقديم الخدمات الطبية وهيكلة أكثر من 1000 مستشفي يقدم الخدمة الطبية ودعم الكوادر.
وأضاف فى كلمته بالمؤتمر الصحفي لاتحاد الأطباء العرب بالقاهرة أن الاتحاد أجرى عدة دراسات تؤكد أن المحافظات اليمنية تحتاج لتأهيل 1500طبيب اسرة وعدوى للتوعية من الكوليرا وعلاجها بالأرياف حيث إن ثلثي مواطني اليمن يعيشون بالأرياف.
وأكد أن الاتحاد أرسل مواد إغاثية وأطباء لمساعدة المناطق الريفية، مشددا ان اليمن يحتاج سنويا لـ 100مليون دولار كدعم من المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى.
اليمن
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