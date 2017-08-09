أرضك للتنمية: التمويل البنكى ضرورة لجذب الاستثمارات العقارية

التمويل العقارى

رضوى عبد الرازق



قال المهندس أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، إن السوق العقارية يتطلب العديد من الإجراءات خلال المرحلة الحالية، منها التوسع فى التمويل البنكى لشركات الاستثمار العقارى الجادة، ومساعدة الشركات على توسعة حجم استثماراتها، إضافة إلى تبنى الدولة آلية المطور العقارى العام للسماح بتوفير المزيد من الأراضى المرفقة للشركات وتلبية الاحتياجات المتزايدة.



وأشار دويدار، خلال كلمته بمؤتمر النخبة العقارى، إلى أن تحفيز القطاع العقارى وإزالة التحديات أمامه ستسهم فى تنشيط ما لايقل عن 200 صناعة مرتبطة.



ولفت إلى أهمية خلق آليات للحفاظ على الثروة العقارية، حيث أن هناك مليارات مهدرة لعدم توافر الصيانة للمنشآت.



وأوضح أن الفترة الحالية شهدت طرح مشروعات بآلية الشراكة، والتى تعد أحد الآليات التى كان يفتقر إليها السوق بشدة.