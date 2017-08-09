التموين: منطقة لوجستية ومصنع للورق والأخشاب ومركز تجارى بقنا

وزارة التموين 1

محمد مجدى



قام الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستثمار وإدارة الأصول والتجارة الداخلية رئيس جهاز تنمية التجارة بزيارة محافظة قنا اصطحبه خلالها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا في جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بجهاز تنمية التجارة الداخلية في الصعيد، والإطلاع على أهم الأصول التابعة للوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وقال عشماوي، في بيان صحفي، إن الزيارة أسفرت عن الاتفاق مع اللواء عبد الحميد الهجان على المضي قدماً في توطين استثمارات جديدة بالمحافظة نظراً لدعم جهود الدولة في تنمية وتطوير محافظات الصعيد وخاصة في قطاع التجارة الداخلية وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتحقيق معدلات النمو المرجوة.



وأضاف عشماوي أن الجولة شملت معاينة 433 فدانا تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية بنجع حمادي للنظر في استخدام وتوظيفها ضمن الفرص الاستثمارية الكامنة بصعيد الجمهورية لإقامة مشروعات صناعية - تجارية قائمة على مخرجات زراعة القصب مثل صناعة الورق والأخشاب.



كما تفقد المحافظ ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ثلاجة تبريد قد يُرى استغلالها لصالح إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى تفقد قطعة أرض بمنطقة الترامسة بمساحة 26 فدانا بموقع متميز على الطريق السريع غرب قنا تصلح لإقامة منطقة لوجيستية ومركز تجارى.



وفى ختام جولته قام الدكتور إبراهيم عشماوي بزيارة لمدينة نجع حمادي تفقد خلالها أسواق المدينة وقطعة أرض بمساحة 5 أفدنة تصلح لإقامة أسواق منظمة نظراً لموقعها الفريد على مشارف المدينة.