بعد قرار رحيله عن الزمالك.. المصري الأقرب لضم شيكابالا

شيكابلا يقترب من المصري

العميد وعد الفتى الأسمر بمساعدته للعودة إلى مستواه



علي المصري:



اتخذ محمود عبد الرازق "ِشيكابالا" قائد وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قرارا بالانضمام للنادى المصرى البورسعيدى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قرر المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، رحيل اللاعب عن صفوف الفريق.



ويملك شيكابالا عددا من العروض المحلية والخليجية، وأبرزها من المصرى الذى يدربه التؤام حسن، ووادى دجلة الذى يقوده صديقه المقرب أحمد حسام "ميدو"، فيما يميل الفتى الأسمر للانتقال للفريق البورسعيدى، الذى يعيش فترة ذهبية فى تاريخه مع التؤام.



وشن مرتضى منصور، هجوما حادا على الرباعي محمد إبراهيم وباسم مرسي وإبراهيم صلاح، بالإضافة لشيكابالا، وتوعدهم بالرحيل عن قائمة الفريق خلال الموسم الجديد، واتهمهم بأنهم السبب في ضياع البطولات عن الفريق، ويرفض أي محاولات من جانب الإدارة لبقاء الرباعي، مؤكدا أنه هو من يقرر رحيل وبقاء اللاعبين.



وينتظر الفتى الأسمر، قرارا رسميا من مجلس الزمالك، برحيله عن صفوف الفريق، من أجل الإعلان عن وجهته المقبلة، بعدما عقد جلسة سريعة مع حسام حسن، على هامش لقاء أمس، طالبه خلالها المدير الفني للمصري، فى التفكير الجاد في انتقاله للفريق البورسعيدي، وأنه سيساعده كثيرا على العودة لمستواه الحقيقي، ووعده شيكابالا بالنظر فى الأمر، خاصة في ظل عدم الراحة، وغياب التقدير الذي لا يجده في القلعة البيضاء.



وفقد الزمالك الآمل الأخير فى فوزه بلقب هذا الموسم، بعدما ودع كأس مصر، من الدور نصف النهائى، عقب السقوط أمام المصرى، مساء أمس الثلاثاء، بهدفين نظيفين، وقبل حل فى المركز الثالث بالدورى، ونفس المركز فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فيما خرج من الدور الأول للبطولة العربية.



وحقق شيكابالا لقب هداف وأفضل لاعب فى الدورى المصرى، عندما كان حسام حسن مديرا فنيا للزمالك، وتؤامه إبراهيم مديرا للكرة، موسم 2010-2011، ونال إستحسان الجميع، وضمه حسن شحاته لصفوف منتخب مصر وقتها، وفاز مع الفراعنة بكأس الأمم 2010.