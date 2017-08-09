الرئيس السيسى يعقد اجتماعاً مع مميش وسلطان بن سليم ‎

عبد الفتاح السيسى



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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً اليوم ضم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، ورئيسها التنفيذي.



وصرح السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس مجلس إدارة موانئ دبى، استعرض خلال الاجتماع نشاط المجموعة في مصر، موضحا أنها تدير ميناء السخنة ضمن 78 ميناء بحرى وبرى تتولى إدارتهم في 40 دولة، وأكد حرص الشركة على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة في مصر، تضم عدداً من المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بما حققته مصر من إنجاز كبير كان محل تقدير وإعجاب العالم، تمثل في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي، ومن خلال توفير التمويل في أسبوع واحد، بأموال مصرية خالصة.



وأعرب رئيس مجموعة دبى العالمية، عن تطلع المجموعة لتعزيز نشاطها في مصر، وتطوير وتنمية استثماراتها بالمنطقة الاقتصادية من خلال إنشاء منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة، تشمل جميع الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، وذلك في ضوء ما لمسوه من توجهات ايجابية للحكومة المصرية، وحرص قيادتها على تذليل مختلف العقبات التي تواجه المستثمرين، فضلاً عما تشهده مصر من تطور كبير على الصعيد الاقتصادي، وتقديرهم بأن منطقة قناة السويس تعد من أكثر المناطق تميزاً في العالم على الصعيد الاقتصادي، فضلاً عن قربها من مختلف الأسواق العالمية، واستحواذها على جزء كبير من حركة التجارة العالمية، خاصة وأن قناة السويس تمثل عموداً فقرياً للنقل البحري على الصعيد الدولي.



وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر الكبير لدولة الإمارات الشقيقة وقياداتها، مشيداً بمواقفهم الداعمة لإرادة الشعب المصري، ورحب بتعزيز التعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية، وقيام المجموعة بتوسيع نشاطها في مصر، خاصة في ظل دورها الهام في دعم حركة التجارة الدولية وتطوير صناعة الموانئ العالمية، ووافق الرئيس على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومجموعة موانئ دبي العالمية، لتقوم بتنفيذ مشروعات بمنطقة قناة السويس، مؤكداً أن الحكومة المصرية ستقدم جميع أوجه الدعم اللازم من أجل بدء تنفيذ المشروعات في أسرع وقت.

