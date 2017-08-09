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تنمية المشروعات يمول بحوثًا علمية لشباب المخترعين
الأربعاء 09 أغسطس 2017 01:27 م
تنمية المشروعات 9
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تنمية المشروعات 9
أحمد الدسوقى
اجتمعت قيادات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مع مجموعة من الشباب حديثي التخرج بكلية الهندسة بالمطرية، عددهم 12 مهندسًا أعدوا بحوث علمية مبتكرة لإعادة تدوير إطارات السيارات لاستخراج أنواع وقود وزيوت قد تصلح لأغراض صناعية مختلفة.
ونجح هذا الفريق في صنع نموذج مصغر من الماكينات، مما يؤهل هذه البحوث إلي التحول لمشروع إنتاجي مربح.
واجتمعوا مع قيادات جهاز تنمية المشروعات بهدف مساعدتهم في تحويل هذه الفكرة إلى مشروع صناعي، يستغل الهالك من إطارات السيارات ويحوله إلي منتج مفيد صناعيًا.
ويساعد الجهاز فريق من المخترعين في تنفيذ دراسة جدوى للمشروع لمعرفة اقتصاديات المشروع، ومتطلباته من الماكينات والمعدات والمواد اللازمة لبدء التصنيع ونوعية الوقود والزيوت المستخرجة وكميتها وسعر مثيلها في الأسواق، ومدى احتياج السوق المصري لهذا النوع من الزيوت وفي حالة التأكد من جدارة دراسة الجدوى، ونجاح فكرة المشروع في الإنتاج والتسويق سوف يقوم الجهاز بتمويله.
من جانبها، أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصاً بتمويل المشروعات الصناعية، وتقديم كافة أنواع الدعم المالي والفني والتدريبي لتلك المشروعات وبالأخص مشروعات الشباب الابتكارية، والتي يمكن تنفيذها علي أرض الواقع وتعتمد علي دراسة جدوى صحيحة توضح إمكانية تحقيقها لأرباح.
ونصحت جامع شباب المخترعين المصريين باستغلال نبوغهم العلمي والابتكاري في التخطيط لمشروعات تقدم منتجات مطلوبة في الأسواق المصرية والعالمية حتى يكون له مردود مالي مناسب يسمح بتنفيذه.
ودعت شباب المبتكرين من أصحاب الاختراعات الصناعية التي يمكن تنفيذها كمشروعات إلى الاستعانة بخبرات وإمكانيات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والاستفادة من خدماته المالية وغير المالية التي يقدمها للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
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