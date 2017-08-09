تراجع أسعار الدواجن واستقرار اللحوم

أحمد اللاهونى

تراجعت أسعار الدواجن، اليوم بالسوق المحلية، لتسجل 27 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 30 أمس، و33 للبلدى، و39 للرومى، و36 للبط، وفقًا لثروت الزينى، عضو مجلس إدارة اتحاد منتجى الدواجن.

وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و 27 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.

وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.