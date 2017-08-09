الأهلى يسعى لمصالحة جماهيره على حساب سموحة المنحوس

النادى الأهلى وسموحة 2



على المصرى:



يبحث فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مصالحة جماهيره، عقب الخروج من الدور قبل النهائى للبطولة العربية، وذلك فى مباراة سموحة فى الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر لكرة القدم، فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب بالإسكندرية.



اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى، برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم الدولى محمود البنا، لإدارة المباراة، يعاونه كل من أحمد توفيق طلب مساعد حكم أول، وعبد الفتاح عريشة، مساعد حكم ثان، وأمين عمر حكماً رابعاً.



يرغب الأهلى فى العودة للفوز بالثنائية المحلية "الدورى العام وكأس مصر"، والأخير غائب عن دولاب البطولات الحمراء منذ موسم 2006-2007، وبعد التتويج بدرع الدورى يأمل حسام البدرى، المدير الفنى للأهلى، فى خطف كأس مصر، وستكون الثنائية الأولى للبدري في مشواره التدريبي، كما أنها ستحمل رقم 15 في تاريخ القلعة الحمراء.



ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره بعد الخروج من قبل نهائي البطولة العربية على يد الفيصلي الأردني، وحذر البدري لاعبيه من الخروج من الكأس، الذى يعني التعرض لعقوبات، وخصم من المستحقات المالية، فى طريق الفريق للفوز بالكأس، بالإضافة للدوري ضمن حلم الثلاثية هذا الموسم، إذ يواجه الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل.



فى المقابل يخوض سموحة المباراة بقائمة اضطرارية، أعلنها المدير الفنى الجديد للفريق السكندرى، التشيكي فرانز شتراكا، إذ يعاني الفريق من غيابات بالجملة بين صفوفه، بسبب موجة إصابات الرباط الصليبي التي ضربت لاعبي الفريق، وأخرهم أحمد حسن مكي، وقبله المهدي سليمان، وعمر سعد، ومحمود السيد، وأحمد تمساح، والإيفواري كواكو منسواه، بجانب رحيل إسلام محارب للأهلي.



ويخوض الفريق السكندري أول اختبار تحت قيادة مديره الفني التشيكي فرانز شتراكا، الذي تولى المهمة خلفا لمؤمن سليمان الذي انتهى عقده، ورفضت إدارة النادي تجديده، ولم يستطع سموحة الفوز بلقب كأس مصر طوال تاريخه، ولكنه وصل لنهائي نسخة 2014 قبل الخسارة أمام الزمالك، وسبق أن فاز على الأهلي في نفس العام بدور الأربعة.





ويشير تاريخ مواجهات الفريقين، إلى تفوق الأهلى، حيث تقابلا 16 مرة، فى كل المواجهات، تمكّن الأهلي من الفوز في 8 مواجهات، بينما فاز سموحة ثلاث مرات، وحسم التعادل خمس مواجهات.



التقى الفريقين في الدوري 14 مرة، حقق خلالها الأحمر الفوز 7 مرات، بينما خسر مرتين، وحسم التعادل خمس مواجهات، وأحرز الأهلي 23 هدفـًا، بينما سجل سموحة 14 هدفـًا، وتقابلا مرتين في بطولة الكأس، فاز الأهلى في مباراة، وخسر الأخرى، وتمكّن الأهلي من إحراز هدفين، ومثلهما لسموحة، ويعد عبدالله السعيد هو هدّاف مواجهات الفريقين بـ7 أهداف.





