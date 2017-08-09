المركزية للصيدلة تمنع تداول 3 مستحضرات دوائية

أحمد صبرى



خاطبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، جميع مديريات الصحة بالمحافظات، لتحريز 3 مستحضرات دوائية وضبط ما يوجد بالسوق، بناءً على تعليمات إدارة التفتيش على مصانع الأدوية.



وطالبت الإدارة فى المنشور رقم 59 لعام 2017 بتحريز مستحضر فارمابيور وهي أكياس ماء نقي لإذابة المضادات الحيوية للأطفال تبين أنه غير مسجل بوزارة الصحة.



كما طالبت المركزية للصيدلة فى منشورها رقم 60 بإتاحة تداول اللاصقة الطبية كيفينتش اكسترا وذلك بعد موافقة لجنة المسلتزمات الطبية على الطلب المقدم من شركة آدم جروب الوكيل لهذا المنتج وذلك بعدما أصدرت الوزارة قرارا بضبط ما يوجد من اللاصقة لعدم تسجيها بداية العام.



وطالبت إدارة التفتيش على مصانع الأدوية فى المنشور رقم 61 بضبط وتحريز مستحضر " اكتو مثيرين " مستحلب من انتاج شركة مصر للصناعات الدوائية تشغيلة رقم 1002017 وذلك لعدم مطابقته للمواصفات الكيميائية.



وطالبت الإدارة فى المنشور رقم 62 لعام 2017 بتحريز مستحضر ديكسترو ميثورفان شراب انتاج شركة الدبيكى تشغيلة رقم 160132وذلك لعدم مطابقته للخصائص الطبيعية.



وجاء فى خطاب الإدارة ضرورة تسليم مندوب الشركة الأحراز، بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا فى وجود أحد مفتشى الصيدلة.







