القابضة للغزل تتلقى 8 عروض لتطوير المحالج

القابضة للغزل

المال - خاص



في إطار قيام وزارة قطاع الأعمال العام بمتابعة مشروعات هيكلة وتحديث خطوط الإنتاج خاصة فى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، تلقت الشركة القابضة عروضا من ثمانى شركات ووكلاء عالميين للمشاركة فى تطوير محالج القطن التابعة لها ومنها وكلاء شركات صينية وهندية وأمريكية وإيطالية وتركية، وذلك بحلول آخر موعد لتقديم عطاءات المناقصة الخاصة بهذا التطوير فى 8 أغسطس 2017.



وستقوم اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض بفحص العروض وتقييم كل منها من الناحية الفنية، ويلى ذلك التقييم المالى للعروض المقبولة فنيا وفقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.



يذكر أن ارتفاع عدد العروض المقدمة يشير إلى الاهتمام من جانب العديد من الشركات بالتقدم لمشروعات التطوير فى هذا القطاع.



كانت الشركة القابضة قد قامت بتاريخ 1 يونيو2017 بالإعلان عن طرح مناقصة عامة بنظام المظاريف المغلقة لتوريد وتركيب عدد (3) منظومة أتوماتيكية كاملة لحليج الأقطان الزهر بكل مشتملاتها بمحالج الشركات التابعة لها، وذلك فى ضوء دراسة جدوى تطوير المحالج التى أعدها المكتب الاستشارى المكلف بإعداد دراسات هيكلة مالية وفنية لشركات حلج القطن وشركات الغزل والنسيج، والتى أظهرت أن المحالج لم تشهد ضخ استثمارات للتطوير منذ سنوات طويلة مما أدى إلى تدهور حالتها وضعف الإنتاجية وتدنى مستويات الجودة.





