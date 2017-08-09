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اقتصاد وأسواق
الإنتاج الحربي تستعد لتوريد معدات زراعية للجزائر
الأربعاء 09 أغسطس 2017 12:37 م
الإنتاج الحربى تستعد لتوريد معدات زراعية للجزائر
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الإنتاج الحربى تستعد لتوريد معدات زراعية للجزائر
هاجر عمران:
شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، توقيع عقد بين شركة المعادى للصناعات الهندسية (مصنع 54 الحربي) إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة الجزائرية للتيسير متيجة لتوريد المعدات الخاصة بإقامة مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بالجزائر.
قال العصار فى بيان اليوم الأربعاء، إن العقد تم توقيعه بهدف توريد وتركيب المعدات الخاصة بإقامة مصنع لتدوير المخلفات الزراعية من إنتاج شركة المعادى للصناعات الهندسية لصالح الشركة الجزائرية وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع 15 طن/ ساعة.
وأضاف أن شركة المعادى ستقوم بإرسال وفد من المهندسين والفنيين لتركيب المعدات التى ستقوم بتوريدها للشركة الجزائرية، وتدريب المهندسين والفنيين الجزائريين على التركيب والتشغيل وإجراءات الصيانة والإصلاح.
وأكد العصار أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار استكمال مجالات التعاون المستمرة مع دولة الجزائر فى العديد من المجالات المشتركة التى تخدم صالح البلدين، مضيفا أنه سعيد بثقة الشركة الجزائرية فى المعدات التى تنتجها شركات الإنتاج الحربي ذات الكفاءة الفنية العالية والجودة المتميزة.
واوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك العديد من الإمكانيات التكنولوجية والمنتجات الأخرى التى تخدم تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن.
وقال رشيد بوذيان، رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية للتيسير متيجة إنه يثق تماماً فى جودة منتجات الإنتاج الحربي المصرى، مضيفاً أن هذا التعاون تم بناء على إعجاب الشركة الجزائرية بمنتجات شركات الوزارة فى معرض "الإنتاج الحربي" الذى أقيم فى الجزائر منذ فترة، مشيرا إلى أنه يسعى إلى التعاون الدائم مع الإنتاج الحربي فى العديد من المجالات الأخرى بما يخدم صالح المواطنين بالبلدين.
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