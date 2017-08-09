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بورصة وشركات
جي بي أوتو تتحول إلى الخسارة بـ 305 ملايين جنيه
الأربعاء 09 أغسطس 2017 12:34 م
شركة جى بى أوتو
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شركة جى بى أوتو
المال - خاص
تحولت شركة "جي بي أوتو" إلى الخسارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت 305 ملايين جنيه، مقابل أرباح 152.9 مليون جنيه، خلال النصف المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إنها سجلت إيرادات بقيمة 7.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 4.2%، عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وعلى الصعيد الربعي، قالت إنها حققت خسائر بلغت 170.5 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 123.7 مليون جنيه، بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات "جي بي أوتو" خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 4.2 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.9 مليار جنيه بالربع المماثل من 2016.
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