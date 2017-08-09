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بورصة وشركات
مصر الجديدة تبيع وحدات بـ 125.7 مليون جنيه
الأربعاء 09 أغسطس 2017 11:52 ص
شركة مصر الجديدة للإسكان
أخر الأخبار
شركة مصر الجديدة للإسكان
مصطفى طلعت
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم الأربعاء، عن تحقيق مبيعات لعدد من الوحدات السكنية، خلال شهر يوليو الماضي، بقيمة 125.7 مليون جنيه.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة، إنها الوحدات موزعة بين منطقة إسكان الشيراتون والتي بلغت قيمتها البيعية 113.7 مليون جنيه، كما باعت وحدات بقيمة 6.7 مليون جنيه في مدينة هليوبوليس،ووحدات بقيمة 5.2 مليون جنيه في العبور.
يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان حققت أرباحاً بلغت 348.8 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 400.6 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.
مصر الجديدة للاسكان والتعمير
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