البنوك تتسابق على تمويل متناهي الصغر

البنوك المحليه

أحمد الدسوقي:



بدأت البنوك فى طرق باب تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر، لا سيما بعد إطلاق البنك المركزى مبادرة تنمية هذا القطاع.



وتقدم أكثر من بنك بطلب لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، للحصول على تمويلات لإعادة ضخها للمشروعات متناهية الصغر خلال الفترة المقبلة.



وتعتمد البنوك فى تمويلها لهذا القطاع على الجمعيات والشركات المتخصصة فى تمويله، نظرا لمخاطره المرتفعة، إلا أن مبادرة المركزى ستحفز البنوك على تمويل القطاع بشكل مباشر.



وأعلن البنك المركزى مؤخراً، عن تدشين مبادرة جديدة لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغر، تستهدف الوصول بإجمالى تمويلات القطاع لـ30 مليار جنيه الفترة المقبلة، يستفيد منها 10 ملايين عميل، خلال الأعوام القليلة المقبلة.



وطبقا لنص القانون 141 لعام 2014، فإن التمويل متناهى الصغر، هو كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة الرقابة، وفقا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق، زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز %5 سنويًّا.



من جانبها قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز تلقى مؤخرا أكثر من طلب من بنوك عاملة بالقطاع المصرفى، للحصول على تمويلات لإعادة ضخها للمشروعات متناهية الصغر.



وأشارت إلى أن هذه البنوك لم يسبق للجهاز التعامل معها، أو تعامل معها وإقرضها فى المشروعات الصغيرة، مؤكدة أن هذه الطلبات لأكثر من 3 بنوك تعمل فى السوق المصرية.



وأكدت أن البنوك بدأت تركز على هذا القطاع، بعد إطلاق البنك المركزى مبادرة الخاصة بالقطاع، التى تهدف بالأساس إلى تحفيزها على تمويله.



ولفتت إلى أن الجهاز يتعامل مع بنوك محددة فى التمويل متناهى الصغر، أبرزها بنوك: "القاهرة، ومصر، والأهلى"، مشيرة إلى أن التعامل قريبًا مع بنوك جديدة.



وأوضحت أن الجهاز يتوسع بشكل مباشر فى تمويل الجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر، وسيتم رفع الحد الأقصى للجمعية الواحدة ليصل إلى 50 مليون جنيه، بدلاً من 25 مليونا قريباً، بهدف التوسع وبقوة فى هذا القطاع، الذى وصفته بالمهم، لافتة إلى أن نسب التعثر فى هذا القطاع ضئيلة، بسبب التزام عملاء الجمعيات بالسداد.



ووفقا لنيفين، فإن الجهاز يخطط لضخ 2 مليار جنيه فى قطاع التمويل متناهى الصغر فقط، خلال العام المالى الجارى، مشيرة إلى أن إجمالى محفظة القطاع تسجل حاليا قرابة 5 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن الجهاز يستهدف ضخ 2 مليار جنيه، على الأقل خلال العام المالى الجارى ليصل إجمالى المحفظة إلى 7 مليارات بحلول شهر يوليو 2018.



وفى سياق متصل، أكد حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى، أكبر بنك حكومى فى مصر، أن مصرفه يمتلك محفظة للتمويل متناهى الصغر تتعدى الـ 3 مليارات جنيه، ويسعى لزيادتها خلال الأعوام المقبلة.



وتوقع أن تتوسع البنوك فى تمويل هذا القطاع، بعد مبادرة المركزى والسماح للبنوك بإضافة تمويلات المشروعات المتناهية على محفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة.



وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى، قال وقت إعلان مبادرة التمويل متناهى الصغر، إن تحفيز البنوك عبر إضافة قيمة التمويل متناهى الصغر المباشر وغير المباشر، إلى نسبة الـ%20 من إجمالى محفظة القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الواجب على القطاع المصرفى تحقيقها بحلول عام 2020، ووضع معايير استرشادية للبنوك لدراسة الجمعيات ائتمانيا، فى سبيل الوصول إلى نموذج موحد، مستندًا على إتاحة التمويلات للجمعيات والشركات والعملاء، مؤكدا أن البنوك ملتزمة باستحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهى الصغر، وفقًا لطبيعته والمخاطر المرتبطة به.



وأشار إلى أن مصرفه يعتمد فى تمويل هذا القطاع على الجمعيات المتخصصة، ويوجه تمويلاته إليها لإعادة ضخها مرة أخرى لعملاء التمويل متناهى الصغر.



ولفت إلى أن إدارج إدارة تمويل هذه المشروعات تحت مظلة التجزئة المصرفية، وليس المشروعات الصغيرة؛ للتوسع فيها بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًّا تدريب العاملين بهذه الإدارة.



وأكد مدير إدارة المشروعات الصغيرة فى أحد البنوك العربية، أن مبادرة المركزى دفعة للأمام بالنسبة للبنوك، للتوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، مشيرا إلى أن تحركات البنوك بدأت فى الظهور بعد طلبها الحصول على تمويلات من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.



ولفت إلى أن مصرفه بدأ فى فتح مفاوضات مع جهاز المشروعات للحصول على قرض لإعادة توجيهه للمشروعات متناهية الصغر، مؤكدا أن هذه النوعية من القروض تقلل من معدلات البطالة، لأنها تشغل أكبر نسبة ممكنة من الشباب.



وتابع: «إذا ركزت البنوك على تمويل هذا القطاع بالشكل السليم، بجانب المشروعات متناهية الصغر، فتتراجع معدلات البطالة بشكل كبير فى مصر خلال الأعوام المقبلة».



يذكر أن نشاط التمويل متناهى الصغر استمر فى النمو، خلال الربع الأول من العام، ارتفعت إجمالى أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات، إلى 4.96 مليار جنيه نهاية الربع الأول من العام، مقارنة بـ 4.48 مليار جنيه، نهاية ديسمبر 2016، كما ارتفعت أعداد المستفيدين بواقع 1.9 مليون مستفيد، نهاية مارس، مقابل 1.8 مليون فى بداية العام، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.



وتضم السوق المحلية 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط هى، ريفى، وتنمية، وتساهيل، وتستحوذ على %19 من التمويلات بالسوق، كما تضم السوق أكثر من 755 جمعية.



وأعلنت «الرقابة المالية» فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنين البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.