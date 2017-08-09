عمرو بن العاص (23)

يورد الأستاذ العقاد أن علىّ بن أبى طالب بويع بالخلافة، فمكث عمرو فلم ينصره، ولم ينصر أحدًا من خصومه، ولبث يترقب وينتظر، حتى انحسر الميدان عن خصمين اثنين: علىّ ومعاوية بن أبى سفيان، بعد أن زال عنه طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، فوجب أن يختار له طريقًا من الطريقين.

شاور معاوية أصحابه، فأشار عليه أخوه عتبة بن أبى سفيان أن يستعين على أمره بعمرو، وأن يثمن له بدينه. قال: «فإنه من قد عرفت. وقد اعتزل أمر عثمان فى حياته، وهو لأمرك أشد اعتزالاً إلاَّ أن يرى فرصة». فكتب له معاوية بفلسطين: «أما بعد، فإنه كان من أمر علىّ وطلحة والزبير ما قد بلغك. وقد سقط إلينا مروان بن الحكم فى رافضة أهل البصرة، وقدم إلينا جرير بن عبد الله فى بيعة علىّ، وحبست نفسى عليك حتى تأتينى. أَقْبلْ أذاكرك أمورًا لا تعدم صلاح مغبتها إن شاء الله»..

استشار عمرو ولديه عبد الله ومحمدًا فيما يصنع، فقال عبد الله: «قتل عثمان وأنت عنه غائب، فقَّر فى منزلك، فلست مجعولاً خليفة، ولا تريد أن تكون حاشية لمعاوية على دنيا قليلة أوشك أن تهلك فنشقى فيها»، وقال محمد «إنك شيخ قريش وصاحب أمرها وإن تصرم هذا الأمر وأنت فيه خامل تصاغر أمرك. فالحق بجماعة أهل الشام فكن يدًا من أيديها..».

قال عمرو: «أما أنت يا عبد الله فأمرتنى بما هو خير لى فى دينى، وأما أنت يا محمد فأمرتنى بما هو خير لى فى دنياى، وأنا ناظر فيه..».

وروى أنه قلب رأيه فى الأمرين فقال: «إنى إنْ أتيت عليًّا قال: إنما أنت رجل من المسلمين، وإنْ أتيت معاوية يخلطنى بنفسه ويشركنى فى أمره».

ولكنه ظل يتردد إلى ساعة السفر بعد ما عنّ له أن ينضوى إلى جانب الشام، فدعا غلامه وردان فقال: ارحل يا وردان! ثم صاح به: حط يا وردان. فقال له وردان، وكان كما وصفوه داهيًا ماردًا: «خلطت أبا عبد الله! أما إنك إن شئت أنبأتك بما فى نفسك» قال: «هات ويحك!» قال: «اعتركت الدنيا والآخرة على قلبك، فقلت: علىّ معه الآخره فى غير دنيا، وفى الآخرة عوض من الدنيا، ومعاوية معه الدنيا بغير آخرة وليس فى الدنيا عوض من الآخرة. فأنت واقف بينهما».. قال: «والله ما أخطأت، فما ترى يا وردان ؟» قال: «أرى أن تقيم فى بيتك، فإنْ ظهر أهل الدين عشت عند دينهم، وإنْ ظهر أهل الدنيا لم يستغنوا عنك»،.. فتأمل فى قول غلامه مليًّا، ولكنه لم يقبل القرار فى بيته بعد دعوته، وعول علىّ المسير فسار.

قصد عمرو إلى معاوية بالشام، ولم تكن بين الرجلين من قبل مودة ولا صحبة ولا مشاركة فى منفعة، بل ربما كانا إلى التنافس والتنافر أقرب منهما إلى المودة والصحبة.

حدث أبو حاتم فيما أورد الأستاذ العقاد أن معاوية «قدم من الشام، وعمرو بن العاص من مصر، على عمر بن الخطاب، فأقعدهما بين يديه وجعل يسائلهما عن أعمالهما. إلى أن اعترض عمرو فى حديث معاوية، فقال له معاوية: أعملى تعيب وإلى تقصد ؟ هلم تخبر أمير المؤمنين عن عملى وأخبره عن عملك. قال عمرو فعلمت أنه بعملى أبصر منى بعمله، وأن عمر لا يدع أول هذا الحديث حتى يصير إلى آخره! فأردت أن أفعل شيئًا أشغل به عمر عن ذلك، فرفعت يدى فلطمت معاوية! فقال عمر: تالله ما رأيت رجلاً أسفه منك. قم يا معاوية فاقتص منه. قال معاوية: إن أبى أمرنى إلاَّ أقضى أمرًا دونه، فأرسل عمر إلى أبى سفيان، فلما أتاه ألقى له وسادة، وذكر حديث رسول الله: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. ثم قص عليه ما جرى بين عمرو ومعاوية، فقال أبو سفيان: لهذا بعثت إلى ؟ أخوه وابن عمه! وقد أتى غير كبير، وقد وهبت ذلك له!».

وأقل ما فى هذه الرواية ومثيلاتها أن المنافسة بين الرجلين كانت ملحوظة لا غرابة فيها!

ويؤخذ من حديث روى عن عبادة بن الصامت أن الاجتماع بين معاوية وعمرو كان من نوادر الأشياء، وأن اجتماعهما كان فى رأى الأخيار من علامات الأخطار، فلما قدم عبادة بن الصامت عليهما بالشام، جلس بينهما ثم سألهما: أتدريان لم جلست بينكما فى مكانكما ؟ قالا: نعم، لفضلك وسابقتك وشرفك. قال: لا والله. ما جلست بينكما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكانكما.. واستطرد فى الرواية إلى أن قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام التفت يومها إليهم فقال: «إذا رأيتموهما اجتمعا ففرقوا بينهما، فإنهما لا يجتمعان على خير أبدًا»!!

ويرى الأستاذ العقاد أنه مع أن فى صحة هذا الحديث نظر، إلاّ أنها أخبار تدل على مبلغ الصلة بين معاوية وعمرو، وأنها لم تكن من الوثاقة والقرب بحيث تمنع مثل هذا المقال.

فمعاوية لم يستقدم عمرًا لصداقة وصحبة قديمة! وعمرو لم يقدم على معاوية لشىء من ذاك! ولكنهما رجلان طموحان أريبان، مثلهما لا يعادى إذا كان له فى الصداقة نفع، ولا يصادق إذا لم يكن له فى الصداقة أرب! فهما ملتقيان على تفاهم صريح بلسان المقال، أو صريح بلسان الحال. وقد عرفا ولا جدال على أى وجه يتفاهمان منذ كتب هذا وأجابه ذاك.

زعموا أن مساومة جرت بين الرجلين أول ما التقيا، فسأل معاوية عمرا أن يتبعه، فأقبل عمرو يسأله: لماذا ؟ أللآخرة فوالله ما معك آخرة ؟ إنما هى الدنيا نتكالب عليها، فلا كانت حتى أكون شريكك فيها.. وأخذ معاوية يذكر ممالأة علىّ على قتل عثمان، وأنه أظهر الفتنه وفرق الجماعة، فقال عمرو: إنه وإنْ كان كذلك فإن المسلمين لا يعدلون به أحدًا، وليست لك مثل سابقته وقرابته. ثم عاد يساوم مرة أخرى، فسأل معاوية: ولكن ما لى إن شايعتك ؟ قال معاوية: حكمك. قال عمرو: اجعلْ لى مصر طعمة ما دامت لك ولاية. فتلكأ معاوية ولم يجبه. فحذره عتبة بن أبى سفيان العاقبة، وقال له لائمًا: أما ترضى أن تشترى عمرًا بمصر ؟ إنْ صفت لك فليتك لا تغلب على الشام.

فرضى معاوية بالصفقة، واتفقا عليها.

والذى لا مراء فيه، أيًّا ما كان القول فى صدق هذا الحوار، أو صحة كلماته، أن الاتفاق بين معاوية وعمرو كان اتفاق مساومة ومعاونة على الملك والولاية، بنصيب لكلًّ منهما يطمح أو يتطلع إليه.

معاوية يطمح إلى الخلافة ويورثها ذريته من بعده.

وعمرو يطمح إلى العودة إلى ولاية مصر، وهى عنده تكاد تعدل الخلافة التى يعلم أنه لا سبيل له إليها.

وقد ساعد على هذا الاتفاق عوامل كثيرة أهمها أمران: أن عمرًا لم يكن على أمل فى شىء لدى الإمام علىّ إذا فسد الأمر على معاوية. وأن معاوية كان يدرك أنه يساوم شيخًا يدلف إلى الثمانين ويوشك أن يودع دنياه، ومن ثم فإن ما سيربحه منه عائدٌ بعد ذلك إليه.

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