سحر نصر تبحث مع رئيس البورصة تطوير سوق الأوراق المالية

البورصة المصرية

الوزيرة: حماية صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بما يضمن تحقيق عدالة الاستثمار

فريد: التعاون مع الجمعيات العاملة فى الأوراق المالية للوصول إلى خطط التنمية



المال - خاص



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، محمد فريد صالح، رئيس البورصة، وذلك بمقر الوزارة لبحث خطة تطوير عمل البورصة، بما يساهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري.



وقالت "نصر" إن الوزارة تولى اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي، داعية رئيس البورصة إلى تبنى صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرية تؤهله لكى يضطلع بدوره كمركز مالي إقليمي، مع تعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.



وطالبت الوزيرة، بضرورة توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الافصاح والشفافية بسوق المال المصرية استنادا إلى معايير الحوكمة.



ودعت الوزيرة، رئيس البورصة، إلى تقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كقطاع داعم للاقتصاد وريادة الأعمال، نظرا لدورها في توفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن برنامج الطروحات في البورصة، سيعطى دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، وزيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون هناك دور اكبر لها نظرا لدورها في توفير فرص عمل للشباب.



وأكدت نصر أهمية حماية صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال، بما يضمن تحقيق عدالة الاستثمار.



ومن جهته، أكد محمد فريد صالح، أن البورصة ستعمل على توفير التمويل لعملية النمو، وتعميق سوق الأوراق المالية من خلال استحداث آليات وأدوات جديدة، بجانب برنامج الاطروحات فى البورصة وتوسيع قاعدة ملكية الشركات بما يسمح للمستثمر بإعطاء اتجاهات متنوعة لعملية التداول.



وأكد "فريد" أنه سيتم التعاون مع الجمعيات العاملة فى الأوراق المالية المختلفة من أجل الوصول إلى خطط التنمية فى سوق الأوراق المالية، إلى جانب تحقيق التكامل مع كل مؤسسات الدولة.



