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بنـــوك
1.2 مليار دولار زيادة للودائع الأجنبية
الأربعاء 09 أغسطس 2017 11:01 ص
دولارات امريكى
أخر الأخبار
دولارات امريكى
حسابات التوفير والودائع لأجل زمنى الداعم الرئيسى بواقع 857 مليون دولار
هبة محمد:
ارتفع إجمالى الودائع بالعملة الأجنبية 1.2 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالى المنتهى 2016/2017، لتسجل 38.2 مليار دولار نهاية يونيو الماضى (694.2 مليار جنيه)، مقابل ما يزيد على 37 مليار دولار (673.6 مليار جنيه) نهاية مارس، بنمو %3.3 خلال فترة المقارنة.
وأوضح تقرير البنك المركزى أن بندى الودائع تحت الطلب وحسابات التوفير والودائع لأجل يعتبران المكون الرئيسى لإجمالى الودائع بالعملة الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن حسابات التوفير والودائع لأجل كانت الداعم الرئيسى للزيادة المذكورة فى الربع الأخير، إذ ارتفعت 857 مليون دولار، لتصل إلى 30 مليار دولار (544.2 مليار جنيه)، مقارنةً بـ 29.1 مليار دولار (530.1 مليار جنيه) بنهاية مارس.
واعتمدت "المال" فى رصدها قيمة الودائع الأجنبية على أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المعلنة من البنك المركزى بواقع 18.1397 جنيه فى يونيو الماضى، و18.1882 جنيه فى مارس.
وأشار "المركزي" إلى أن الودائع لأجل الخاصة بالقطاع العائلى ارتفعت 933 مليون دولار بنمو %4.3، لتسجل 22.5 مليار دولار نهاية يونيو (409.8 مليار جنيه)، كما زادت ودائع قطاع الأعمال العام 43 مليون دولار، محققة 1.7 مليار دولار (32.4 مليار جنيه)، لكن ودائع القطاع الأعمال الخاص تراجعت 119 مليون دولار، لتسجل 5.6 مليار دولار (102 مليار جنيه).
بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب والتى تعتبر المكون الثانى للودائع الأجنبية بواقع 379 مليون دولار بنمو %4.8 خلال فترة المقارنة لتصل إلى 8.2 مليار دولار (150 مليار جنيه)، وأوضح "المركزي" أن ودائع قطاع الأعمال الخاص تحت الطلب ارتفعت 224 مليون دولار لتصل إلى أكثر من 5 مليارات جنيه (90.8 مليار جنيه) نهاية يونيو الماضى.
كما زادت ودائع القطاع العائلى تحت الطلب 103 مليون دولار بنمو %3.6، مسجلةً 2.9 مليار دولار (53.2 مليار جنيه) نهاية يونيو، وارتفعت ودائع قطاع الأعمال العام 54 مليون دولار إلى 329 مليون دولار (5.9 مليار جنيه) نهاية يونيو الماضى.
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