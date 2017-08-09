مجموعات مرتبطة بالدولية للمحاصيل تبيع 2 مليون سهم

مصطفى طلعت





اقتصرت تعاملات المساهمين الرئيسيين ومجالس الإدارة والمجموعات المرتبطة، على أسهمهم المقيدة بالبورصة، خلال جلسة أمس الثلاثاء، على 3 عمليات بيعية تخص شركة الدولية للمحاصيل الزراعية.





ووفقاً لبيان منشور على شاشات التداول، اليوم الأربعاء، قامت 3 مجموعات مرتبطة بالدولية للمحاصيل ببيع حوالي 2 مليون سهم، موزعة على 3 عمليات بكميات 1.5 مليون سهم، و273 ألف سهم، و278 ألف سهم.





يذكر أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، على تباين، حيث هبط المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.17% عند مستوى 13637.69 نقطة، فاقداً 23.11 نقطة، فيما صعد صعد مؤشر "Egx70" بنسبة 0.48% عند مستوى 718.03 نقطة، كما ارتفع مؤشر "egx100" بنسبة 0.24%، عند مستوى 1616.22 نقطة.