الاستثمار والآثار يبحثان خطة تطوير القناطر الخيرية

المال ـ خاص:

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، واللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، اجتماعا بحضور عادلة رجب، نائبة وزير السياحة، والمهندس سامى فرج، رئيس القطاع التنفيذى والمناطق بالهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، والدكتور علاء عزوز، وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون الارشاد والتدريب بوزارة الزراعة، والمهندس طارق عواد، رئيس الإدارية المركزية للمواد المائية والرى بمحافظة القليوبية، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وبحث الاجتماع مشروع تطوير القناطر الخيرية والفرص الاستثمارية فى المحافظة، والاستفادة من الاماكن الاثرية فى القليوبية فى اقامة مشروعات استثمارية وسياحية بجانبها، تساهم فى جذب المستثمرين والسياح، مثل الفنادق وحدائق تعليمية للأطفال وممشى للسياح، مع اقامة وسيلة مواصلات جيدة لضمان نجاح هذه المشروعات داخل المدينة وجذب المستثمرين والسياح، وتطوير منطقة الشاليهات باضافة فندق بجانبها على طراز المباني الاثرية فى المحافظة.

واستمع الحضور إلى شرح من محافظ القليوبية حول مشروع تطوير القناطر الخيرية والذى يتضمن إقامة شبكة مواصلات نهرية متميزة ذات طابع أثرى خاص بالإضافة إلى طرح باقي المنطقة للمستثمرين لتطويرها وعمل جذب سياحي عالمي من خلال إقامة المطاعم والكافيتريات والمناطق التجارية والمناطق الخضراء وإقامة المسابقات والعروض النهرية وإقامة مرسي اليخوت.

وناقش الاجتماع، تطوير وصيانة الكبارى والمبانى الآثرية بالقناطر الخيرية، واضافة اضاءات ليلية، بما يعزز فرص الاستثمار بالمدينة، والترويج والاعلان عن الاثار الموجودة بالمدينة بكافة دول العالم، واضافتها لكافة مطبوعات وزارة الآثار، ورفع كفاءة الحدائق من حيث التشجير والأرضيات، وتحديث شبكة الرى بها، ومراجعة كافة شبكات النقل من المحافظة إلى القاهرة والجيزة، ودعم منطقة القناطر بعدد من الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، وتزويد المنطقة بعدد من المرشدين السياحيين.

وبحث الاجتماع، اقامة بروتوكول تعاون بين الوزارات المعنية ومحافظة القليوبية فى اقامة المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

وأكدت الوزيرة، على ضرورة التحرك كفريق واحد بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والآثار والرى والموارد المائية والنقل والسياحة والزراعة مع محافظة القليوبية، لاقامة مشروعات استثمارية وسياحية وتطوير وسائل النقل بها، مشيرة إلى أن الوزارة ستتولى التنسيق مع القطاع الخاص فى عرض الفرص الاستثمارية فى المحافظة على المستثمرين، موضحة أن عدد من المستثمرين ابدوا رغبتهم فى الاستثمار فى القناطر الخيرية.

وأكد وزير الاثار، أن الوزارة ستنظم رحلة نهرية تسمى "حابى" لزيارات المزارات الاثرية فى محافظة القليوبية.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة تفتح ذراعيها لتشجيع المستثمرين، وتقدم الدعم اللوجيستى لهم بتوصيل المرافق، موضحا أن هذه المناطق الاستثمارية تقع فى موقع استراتيجى بالقرب من الطريق الإقليمى الدولى والطريق الحر الجديد "بنها- شبرا الخيمة".