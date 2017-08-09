EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
تعديلات غير جذرية على لائحة الاستثمار
الأربعاء 09 أغسطس 2017 10:28 ص
سحر نصر 9
أخر الأخبار
سحر نصر 10
أحمد عاشور:
قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هناك توافقًا على بنود اللائحة الاستثمارية داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية، موضحة أن التعديلات التى طلبتها اللجنة الاقتصادية غير جذرية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، الصيغة النهائية للائحة قانون الاستثمار، التى وافقت عليها المجموعة الاقتصادية الثلاثاء، وتضم منح العديد من المزايا والحوافز للمشروعات الاستثمارية، سواء كانت الجديدة، أو التوسعات خلال فترة زمنية تصل إلى 3 أعوام.
وأضافت الوزيرة أن غالبية الملاحظات التى جاءت من مجلس النواب تتضمن تحديثا أسرع للخريطة الاستثمارية، وإدراج البيانات عن المشروعات والمرافق القائمة، وتطوير خدمات المستثمرين، لتسهيل الإجراءات ومنع البيروقراطية.
وأظهرت النسخة الأولية التى وافقت عليها اللجنة الاقتصادية أول أمس عدم وجود تغيرات جذرية على النسخة التى انفردت «المال» بنشرها يونيو الماضى، وتتضمن منح توسعات المشروعات القائمة إمكانية الحصول على الحوافز المقررة للمشروعات الجديدة، كما وضعت ضوابط المساهمة المجتمعية لرجال الأعمال، والحوافز التى يحصلون عليها.
وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت خطابًا بملاحظاتها لرئيس المجلس لإرسالها لرئيس مجلس الوزراء، لإدارجها ضمن اللائحة.
وذكر غلاب لـ «المال»، أن بين الملاحظات: إدراج المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مثل منطقة قناة السويس، ضمن اللائحة بحيث تستفيد من الحوافز التى نص عليها القانون، وجار دراسة مدى قانونية هذا المطلب.
وأضاف أن اللجنة طلبت أن يكون تحديث الخريطة الاستثمارية كل عام، وإجراء تعريف للمشروعات كثيفة العمالة، كما أرسلت الملاحطات الواردة من جميعة شباب الأعمال واتحاد الصناعات.
وأكد غلاب أن الملاحظات الواردة فى لائحة الاستثمار ليست جوهرية، بقدر ما يكون الهدف منها إزالة أى غموض أو تشوهات.
سحر نصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا