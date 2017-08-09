ضوابط صارمة لتصدير الحاصلات الزراعية

الحاصلات الزراعية

الصاوي أحمد:



حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حزمة إجراءات صارمة لضبط منظومة تصدير الحاصلات للدول العربية، بعد فقدان مصر لعدد من تلك الأسواق مؤخرا.



كانت عدة دول أوقفت وارداتها الزراعية من مصر، منها السعودية التى حظرت استيراد الفراولة فى يوليو، بسبب متبقيات المبيدات كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة فى أبريل الماضى حظر استيراد الفلفل بأنواعه، وحظرت السودان فى مايو أيضا دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.



وقال محسن البلتاجى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية «هيا»، إن أبرز القواعد الجديدة التى بدأت وزارة الزراعة تطبيقها فى المنافذ التصديرية سواء فى الموانئ أو المطارات تتضمن ضرورة تقديم الشركات المصدرة لشهادة معتمدة عن معدل متبقيات المبيدات فى الشحنات المصدرة، بجانب قائمة بالبيانات الفنية الخاصة بجودة الأرض الزراعية ومحطات التعبئة، فضلا عن بيان بمعايير السلامة والنظافة الخاصة بالمزرعة.



من جانبه أكد مصدر حكومى لـ«المال»، أن وزارة الزراعة بدأت تطبيق معايير إضافية لتحسين جودة الصادرات إلى الدول العربية، بعد زيادة المخالفات التصديرية لدول الخليج.



وأوضح المصدر أن إدارة الحجر الزراعى عممت منشورًا بالإجراءات الجديدة على المنافذ التصديرية فى المطارات والموانئ لتدقيق الفحص والمعاينات الفنية على الشحنات المصدرة من الشركات التى سبق مخالفتها لشروط التصدير من قبل.

ولفت إلى أن «الزراعة» تستعد حاليا لعمل قائمتين واحدة بيضاء للشركات الزراعية الملتزمة بمبادئ وقواعد التصدير والثانية سوداء للمخالفين.



وأوضح أن «الحجر الزراعى» طالب منافذ التصدير فى المطارات والموانئ المصرية بعدم السماح بتصدير أى شحنات زراعية لشركات سبق ورفضت شحنات لها، إلا بعد التأكد من خلو الشحنات من أى مخالفات وناشدت «الوزارة» المصدرين باتباع الإجراءات التى تضمن سلامة المنتج المصدر لتسهيل العملية التصديرية وعدم فرض أى غرامات إضافية على الصادرات الزراعية.



وأكد حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة، أن الوزارة بدأت فى تشديد إجرءات وقواعد السلامة والجودة للمحاصيل الزراعية للدول العربية.



وقال أن معدل الصادرات الزراعية لأوروبا جيد حاليا بسبب التزام المصدرين بشروط الاتحاد الأوروبى وتطبيقها، المعروفة بمواصفات «اليورو جاب» التى تتضمن مستوى معين من استخدام المبيدات والأسمدة وغيرها.



وتابع: «الفترة المقبلة تشهد جولات خارجية لوفود زراعية للدول العربية لحل كل المشكلات العالقة بشأن الصادرات والوصول لسبل حلها».



ولفت البلتاجى إلى أن 300 شركة زراعية حصلت على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة «الجلوبال جاب»، بما يمنحها تصدير شحنات مطابقة للمواصفات القياسية للدول.



وبحسب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فإن قيمة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة خلال الموسم الذى ينتهى فى آخر أغسطس الجارى من المتوقع أن تصل إلى حوالى 2.1 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار قبل عام.