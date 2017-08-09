درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 9 أغسطس

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى



القاهرة 27 36



الإسكندرية 26 31



مطروح 25 32



بورسعيد 26 32



دمياط 25 32



بلطيم 26 33



الإسماعيلية 24 36



السويس 25 37



العريش 23 33



نخل 21 36



طابا 24 36



الطور 27 35



مرسى علم 29 39



الغردقة 29 40



شرم الشيخ 31 40



رفح 22 32



كاترين 20 36



سيوة 26 39



المنيا 25 38



الفيوم 25 38



رأس سدر 26 39



أبوسمبل 26 42



وسط الدلتا 26 36



أسيوط 26 39



سوهاج 28 40



الأقصر 27 43



أسوان 29 44



شلاتين 29 39



حلايب 27 36



الوادى الجديد 24 42



قنا 27 42



نويبع 28 39



السلوم 24 33