شاهد مراسم تتويج ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الأوروبي

متابعات:





ريال مدريد الإسبانى نجح فى التتويج بكأس السوبر الأوروبى بعدما فاز على مانشستر يونايتد الإنجليزى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "فيليب الثانى" بمقدونيا.





وتعد تلك هى المرة الرابعة فى تاريخ الريال التى يجمع فيها بين لقبى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبى، حيث حدث ذلك فى أعوام 2002، 2014، 2016 و2017، بينما لم يجمع بين البطولتين فى عامى 1998 و2000.

وكان ريال مدريد تُوج بدورى أبطال أوروبا قبل ذلك ست مرات فى أعوام 1956، 1957، 1958، 1959، 1960 و1966، ولكنه لم يخض السوبر الأوروبى فى هذه الأعوام لأن البطولة بدأت فى عام 1972.