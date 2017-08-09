EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
شاهد مراسم تتويج ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الأوروبي
الأربعاء 09 أغسطس 2017 03:11 ص
ريال مدريد بطل السوبر الأوروبى
أخر الأخبار
ريال مدريد بطل السوبر الأوروبى
متابعات:
ريال مدريد الإسبانى نجح فى التتويج بكأس السوبر الأوروبى بعدما فاز على مانشستر يونايتد الإنجليزى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "فيليب الثانى" بمقدونيا.
وتعد تلك هى المرة الرابعة فى تاريخ الريال التى يجمع فيها بين لقبى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبى، حيث حدث ذلك فى أعوام 2002، 2014، 2016 و2017، بينما لم يجمع بين البطولتين فى عامى 1998 و2000.
وكان ريال مدريد تُوج بدورى أبطال أوروبا قبل ذلك ست مرات فى أعوام 1956، 1957، 1958، 1959، 1960 و1966، ولكنه لم يخض السوبر الأوروبى فى هذه الأعوام لأن البطولة بدأت فى عام 1972.
يذكر أن العملاق الإسبانى شارك فى المباراة بوصفه بطل دوري أبطال أوروبا، بينما شارك مانشستر يونايتد بوصفه بطل الدوري الأوروبى.
ستوك سيتي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا