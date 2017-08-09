وزير المالية يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي

وكالات:قال وزير المالية عمرو الجارحي، في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر، الثلاثاء، إن مصر تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي ما بين 4.6 % إلى 4.8 % في السنة المالية 2017-2018.

وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو وتنتهي في يونيو. وكان بيان رئاسي قال في وقت سابق إن معدل نمو الناتج المحلي وصل إلى 4.1 % للسنة المالية 2016-2017.