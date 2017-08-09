الحد الأدنى للرواتب المطلوبة لاقتناء 10 سيارات صينية بالتقسيط

أحمد شوقي:

يصل الحد الأدنى للراتب المطلوب لحيازة سيارة جيلي إيمجراند 7 بنظام التقسيط إلى 9657 جنيها حيث يقدر القسط الشهري للسيارة بـ 3380 جنيهًا؛ فوفق اشتراطات البنك المركزي لا بد من عدم تجاوز قسط السيارة 35% من راتب العميل الراغب في التقسيط.

ولتقسيط شنجان V7 لا بد ألا يقل الراتب الشهري المطلوب عن 12514 جنيهًا إذ يصل القسط الشهري إلى 4380 جنيهًا فيما يتطلب تقسيط شيري تجو راتبًا يقدر بـ 14302 جنيهًا لأن القسط الشهري المطلوب 5006 جنيها.

ويصل الحد الأدنى للراتب المطلوب لتقسطي MG750 إلى 14440 جنيها حيث يصل القسط الشهري إلى 5054 جنيها؛ فيما يقدر الراتب المطلوب لتقسيط جاك s3 بـ 15337 جنيه والقسط بـ 5368 جنيهًا.

أما تقسيط سينوفا X35 فيتطلب راتبًا يصل إلى 15722 جنيهًا على الأقل حيث القسط الشهري للسيارة إلى 5503 جنيهات فيما يصل الحد الدنى للراتب المطلوب لتقسيط هايما S5 إلى 17640 جنيه إذ يصل قسطها الشهري إلى 6174 جنيها.

وسجل القسط الشهري لبريليانس V5 إلى 6401 جنيه ليصل الراتب الشهري المطلوب لتقسيطها 18288 جنيها.

الطراز القسط الشهري الحد الأدني للراتب الشهري ايمجراند 7 3380 9657 شنجانV7 4380 12514 شيري تيجو 5006 14302 MG 750 5054 14440 جاكS3 5368 15337 سينوفاX35 5503 15722 هايما S5 6174 17640 بريليانسV5 6401 18288

وكانت السيارات الصينية تعتبر فرس الرهان لقيادة نمو سوق السيارات خلال العام الماضي؛ بفضل أسعارها التي كانت مناسبة لشريحة واسعة من العملاء وبفضل الطرازات المتنوعة التي يطرحها وكلاء الصيني بين الحين والآخر؛ لكن الارتفاعات السعرية التي شهدتها عصفت بأدائها.