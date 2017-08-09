أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.84 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
592.00 عيار 21
507.00 عيار 18
677.00 عيار 24
4736.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

الحد الأدنى للرواتب المطلوبة لاقتناء 10 سيارات صينية بالتقسيط

سيارات بيجو بالتقسيط
سيارات بيجو بالتقسيط
سيارات بيجو بالتقسيط

أحمد شوقي:

يصل الحد الأدنى للراتب المطلوب لحيازة سيارة جيلي إيمجراند 7 بنظام التقسيط إلى 9657 جنيها حيث يقدر القسط الشهري للسيارة بـ 3380 جنيهًا؛ فوفق اشتراطات البنك المركزي لا بد من عدم تجاوز قسط السيارة 35% من راتب العميل الراغب في التقسيط.

ولتقسيط شنجان V7  لا بد ألا يقل الراتب الشهري المطلوب عن 12514 جنيهًا إذ يصل القسط الشهري إلى 4380 جنيهًا فيما يتطلب تقسيط شيري تجو راتبًا يقدر بـ 14302 جنيهًا لأن القسط الشهري المطلوب 5006 جنيها.

ويصل الحد الأدنى للراتب المطلوب لتقسطي MG750  إلى 14440 جنيها حيث يصل القسط الشهري إلى 5054 جنيها؛ فيما يقدر الراتب المطلوب لتقسيط جاك s3  بـ 15337 جنيه والقسط بـ 5368 جنيهًا.

أما تقسيط سينوفا X35  فيتطلب راتبًا يصل إلى 15722 جنيهًا على الأقل حيث القسط الشهري للسيارة إلى 5503 جنيهات فيما يصل الحد الدنى للراتب المطلوب لتقسيط هايما S5  إلى 17640 جنيه إذ يصل قسطها الشهري إلى 6174 جنيها.

وسجل القسط الشهري لبريليانس V5  إلى 6401 جنيه ليصل الراتب الشهري المطلوب لتقسيطها 18288 جنيها.

 

الطراز

القسط الشهري

الحد الأدني للراتب الشهري

 

ايمجراند 7

3380

9657

 

شنجانV7

4380

12514

 

شيري تيجو

5006

14302

 

MG 750

5054

14440

 

جاكS3

5368

15337

 

سينوفاX35

5503

15722

 

هايما S5

6174

17640

 

بريليانسV5

6401

18288

 

 

وكانت السيارات الصينية تعتبر فرس الرهان لقيادة نمو سوق السيارات خلال العام الماضي؛ بفضل أسعارها التي كانت مناسبة لشريحة واسعة من العملاء وبفضل الطرازات المتنوعة التي يطرحها وكلاء الصيني بين الحين والآخر؛ لكن الارتفاعات السعرية التي شهدتها عصفت بأدائها.

أسعار السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا